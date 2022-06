Política: ‘SE O LULA FOR, EU VOU COM ELE’, DIZ BOLSONARO SOBRE DEBATES NO PRIMEIRO TURNO

Em Foz do Iguaçu, no Paraná, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que participaria de debates antes do primeiro turno das eleições caso o ex-presidente Lula (PT), que lidera as pesquisas, também compareça. Questionado se participaria dos encontros, Bolsonaro disse que analisaria a possibilidade para confirma-la caso o petista vá.

“Vou ver, é questão de estratégia. Eu não quero assumir um compromisso agora e não cumprir lá na frente. Nunca um presidente participou do primeiro turno de debate, talvez eu compareça. Eu fecho agora. Se o Lula for, eu vou junto com ele”, disse Bolsonaro.

Já há pelo menos 10 debates marcados para o primeiro turno das eleições para a presidência da República. Na última terça-feira, 31, Bolsonaro disse que participará apenas dos debates no segundo turno. Porém, o presidente alegou que pensaria sobre sua presença nos encontros com outros candidatos ainda no primeiro turno por temer ser alvo de pancada dos adversários e não ter tempo para responder.

Lula e Bolsonaro têm estratégias distintas para os encontros. Nos bastidores, Lula avalia participar de debates no primeiro turno, mas trabalha para reduzir o número de encontro. Auxiliares de Lula não discutiram na hipótese de Bolsonaro desistir de todos os debates do primeiro turno.

No sábado (04), Ciro Gomes chamou Lula para o debate. Ele usou as redes sociais para desafiar o petista, dizendo que debate com todos, menos com os outros candidatos.

(Com Agências)