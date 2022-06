Foz do Iguaçu: 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO SERÁ NO DIA 16 DE JULHO

A Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos e o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) realizam no próximo dia 16 de julho a 4ª Conferência Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu. O tema do encontro será “Foz do Iguaçu, um lugar para viver, visitar e investir”.

O foco do evento será ampliar o posicionamento do município na retomada do setor após a pandemia, que será focado em projetos estratégicos para inovação, turismo de eventos, mobilidade e reabilitação de áreas urbanas e verdes.

Para a construção de um planejamento ainda melhor, a participação da comunidade envolvida com o turismo será essencial. As propostas irão integrar o Plano Municipal de Turismo.

A fim de ouvi-los, serão realizadas cinco pré-conferências, onde propostas e trabalhos coletivos terão espaço para apresentação e inclusão na pauta final da Conferência. Todos os encontros acontecerão na sede da Secretaria Municipal de Turismo.

Elas foram definidas para as seguintes datas:

– 13/06, das 18h30 às 21h30 – 1ª Pré-Conferência – (Público Geral).

– 22/06, das 18h30 às 21h30 – 2ª Pré-Conferência – (setor empresarial e investidores).

– 27/06, das 18h30 às 21h30 – 3ª Pré-Conferência – (entidades, lideranças setoriais e profissionais atuantes no turismo).

– 30/06, das 18h30 às 21h30 – 4ª Pré-Conferência – (comunidade, lideranças comunitárias, trabalhadores de outros segmentos).

– 02/07, das 14h às 17h – 5ª Pré-Conferência – (instituições de ensino, docentes e estudantes).

“A conferência municipal proporciona um espaço democrático de discussão e articulação coletiva. Todos queremos o melhor para o nosso turismo, por isso é necessário que todos os que pensam da mesma forma contribuam para esse trabalho tão importante”, disse o secretário de Turismo e Projetos Estratégicos, Paulo Angeli.

“Quando há participação de todos os diversos segmentos envolvidos no setor, no debate promovido em ações como a como a Conferência, podemos estabelecer um pacto para definir prioridades e traçar metas, para o desenvolvimento sustentável do Destino Iguaçu”, disse Yuri Benites, presidente do Comtur.

Resultados atingidos – Em 2019, durante a 3ª Conferência Municipal de Turismo – a última realizada antes da pandemia – foram apresentadas mais de 300 propostas durante as pré-conferências. Mesmo com a covid-19, o município desenvolveu grande parte dos projetos.

Entre as principais ações desenvolvidas que atendem às propostas demandadas na última conferência estão: o fortalecimento da área de pesquisa da Secretaria de Turismo e Projetos Estratégicos, com reestruturação do Observatório de Turismo e elaboração de pesquisas periódicas.

A definição de uma nova marca, com campanhas para públicos direcionados, fortalecidos pela gestão a partir do conceito de Destino Turístico Inteligente e Cidades Inteligentes, com o incremento da inovação e de tecnologias para a gestão do turismo no município.

O incremento de ações do setor nos eventos de cunho cultural, como o Natal das Cataratas, entre outras iniciativas que visam ampliar a oferta do destino com diversificação dos produtos e serviços, por meio de atração de investimentos.

(Com AMN)