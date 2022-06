Lançamento: APPLE APRESENTA WATCHOS 9 COM NOVIDADES EM MOSTRADORES, SAÚDE E EXERCÍCIOS

A Worldwide Developers Conference da Apple é sempre o momento de vermos em primeira mão as novidades dos sistemas operacionais da empresa. Na WWDC 2022, a empresa mostrou um gostinho do que o Apple Watch terá no segundo semestre deste ano. Entre os recursos que devem chegar ao watchOS 9, estão um monitoramento de saúde mais detalhado e mostradores remodelados.

watchOS 9 Foto: Divulgação/Apple / Tecnoblog

Para começar, as faces do relógio foram redesenhadas. Há quatro novas opções: uma de astronomia, em que os planetas encobrem parte do horário; uma com calendário lunar, útil para países que adotam essa organização; uma chamada Playtime, com números no estilo de cartoon; e uma com tipografia dos números ajustável.

As complicações também foram melhoradas e modernizadas, e agora permitem edição de cor de fundo e ajuste de tamanho.

O Apple Watch também tem novos gestos rápidos com o movimento de pinça na tela. Assim, dá para tirar fotos ou atender e desligar chamadas, como o usuário preferir.

Apple apresentou watchOS 9 na WWDC 2022 Foto: Felipe Ventura/Tecnoblog / Tecnoblog

O relógio também se conecta com os modos de Foco do iPhone, ajustando a tela de acordo com o momento do dia do usuário.

Sono e remédios

O watchOS 9 terá o monitoramento de sono remodelado. O relógio ganhou detecção de fases de sono, como sono profundo, REM e períodos acordados durante a noite.

Monitoramento de sono do Apple Watch vai melhorar Foto: Divulgação/Apple / Tecnoblog

O Apple Watch também dará notificações sobre a hora de tomar seus remédios, além de registrar quando foram tomados.

A novidade também faz parte do app Saúde, do iOS 16. O recurso chega a até mesmo avaliar interações entre medicamentos, e entre eles e outras substâncias, como álcool.

watchOS 9 e iOS 16 terão lembretes de medicamentos no app Saúde Foto: Divulgação/Apple / Tecnoblog

Mais detalhes em atividades físicas

Em atividades físicas, novos exercícios foram adicionados para monitoramento, com métricas específicas.

Na corrida, por exemplo, há uma medida de oscilação vertical, que avalia o quão eficiente estão sendo seus movimentos.

Há também zonas de frequência cardíaca e tempo de contato com o solo, e dá para configurar alertas para cada um dos números.

Apple Watch vai mostrar zonas de frequência cardíaca durante corrida Foto: Divulgação/Apple / Tecnoblog

O watchOS 9 permite mudar automaticamente entre exercícios, como corrida, ciclismo e natação.

Algumas dessas novidades chegarão também para quem não tem um Apple Watch: o app Fitness estará disponível para todos no iPhone 13.

Detecção de fibrilação atrial

Os Apple Watches mais recentes contam com recursos de eletrocardiograma, que permitem detectar alguns problemas de coração.

Com o watchOS 9, eles poderão calcular o “burden” de fibrilação atrial, como é chamada a frequência que uma pessoa entra nesse estado em um certo período.

Quais Apple Watches vão receber o watchOS 9?

A Apple vai liberar o watchOS 9 em meados do segundo semestre. O sistema estará disponível para o Apple Watch 4 e modelos mais recentes. O Apple Watch 3, relógio mais barato vendido hoje pela marca, ficou de fora.

(Com Portal Terra)