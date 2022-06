Cassinos Resort: O NOVO TIPO DE TURISMO NO BRASIL

Os cassinos online já fazem parte do dia-a-dia de muitos brasileiros, que aproveitam as ofertas de cassino online para se divertirem, apostando em slots, jogos de mesa e tantos outros jogos disponíveis nos cassinos online. E, a partir desse ano de 2022 talvez seja possível também começar a se programar para aproveitar dos cassinos presenciais no país, que poderão começar a funcionar a partir do ano que vem, dependendo da agenda e do período de votação.

Essa novidade ganha cada dia mais força, principalmente pois o projeto de lei (PL 442/91) que discute a instalação de cassinos presenciais no Brasil já passou pela Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado, que afirma que existe uma grande chance da aprovação do projeto de lei.

O que foi discutido é que no lado virtual, existem diversas empresas que oferecem Cassinos online e suas plataformas são usadas por milhares de brasileiros, que muitas vezes não declaram seus ganhos no país. Além disso, as empresas que operam no Brasil possuem sede em outros países, o que gera uma perda para os cofres.

Já no lado presencial, os países vizinhos que permitem cassino possuem uma grande renda com essa fonte de turismo, o que não acontece no Brasil. Os navios que possuem cassinos, por exemplo, precisam fechar essa atração assim que entram em territórios brasileiros.

Se o projeto de lei for realmente aprovado em todas as instâncias, o país pode arrecadar anualmente cerca de 20 milhões de reais somente com esse tipo de turismo e atividade.

Algumas restrições serão impostas às empresas que queiram investir em cassinos no país. O que o texto do projeto descreve é que se espera que os cassinos tragam um turismo real para as cidades onde eles serão implementados, logo, eles não podem ser colocados fora de hotéis ou resorts.

Dessa forma, a movimentação da cidade será muito mais duradoura e também outras atrações poderão complementar o turismo trazido pelos cassinos.

Grandes hotéis como o Copacabana Palace nasceram com esse conceito. O hotel foi inaugurado em 1923, 23 anos antes da proibição dos cassinos no país e junto com ele foi inaugurado também o cassino, que ficava dentro do hotel.

Grandes celebridades, reis, imperadores e princesas passaram pelo cassino do Copacabana Palace, que foi um dos mais imponentes do mundo e trazia turismo para todo o país.

A ideia do projeto de lei é exatamente reativar esse tipo de turismo, que viaja para outras áreas das cidades e também do país.

A média de cassinos que serão abertos no país é de 33, com uma média relacionada a quantidade de habitantes e também a extensão de cada estado. Todos os cassinos precisam seguir normas rígidas em relação ao Jogo Responsável.

Cidades como Buenos Aires, Santiago, Bogotá e tantas outras ao redor do mundo como Lisboa, Monte Carlo, Madri mesclam seu turismo cultural com o turismo de cassino e shows.

Além dos Cassinos-resorts, o projeto de lei também visa esclarecer outras áreas das apostas, como por exemplo o jogo do bicho.

Essa atividade acontece em grande parte das cidades brasileiras, independente do seu tamanho, mas não existe um controle relacionado à veracidade dos jogos ou ao pagamento dos prêmios, por exemplo.

Regulamentar esses jogos, assim como o bingo, que poderá contar com até 1.420 unidades distribuídas pelo país, trará mais segurança para os usuários que poderão aproveitar dos jogos sabendo que eles são lícitos e que podem fazer suas apostas sem problemas.

É possível que a votação do Senado venha ainda este ano, mas não se sabe sobre o voto do presidente, que toma a decisão final em relação a esse tema.

(Com JE OnLine)