Economia: 34 EMPRESAS DE TURISMO DE FOZ DO IGUAÇU PARTICIPAM DA EXPO PARANÁ

Trinta e quatro empresas de Foz do Iguaçu vão participar da Expo Paraná, nos dias 9 (quinta-feira) e 10 (sexta-feira) de junho, na ExpoUnimed em Curitiba. Organizada pela Abav-PR (Associação Brasileira de Agentes de Viagem do Paraná), o evento volta após dois anos devido à pandemia e reúne operadores do turismo brasileiro. A abertura será na quarta-feira (8) com a presença dos gestores do turismo iguaçuense.

Foz do Iguaçu terá um estande de 36 metros quadrados. O setor – hotéis, resorts, bares, restaurantes, operadoras de turismo, atrativos turísticos e órgãos públicos e privados do setor – apresenta as novidades do destino para a próxima temporada. Foz se destaca com a instalação de novos atrativos, lojas francas e ampliação da rede hoteleira.

Até dezembro deste ano, ficará pronta a Ponte da Integração entre o Brasil e Paraguai e o início da reforma e duplicação da BR-469, a Rodovia das Cataratas. Juntos os investimentos dos setores públicos e privados chegam a R$ 3 bilhões. “Nosso estande é focado dentro da chamada “Viver, Visitar e Investir” e vamos priorizar o material de divulgação para agentes e operadores”, disse o secretário Paulo Angeli (Turismo, Projetos Estratégicos e Inovação).

“Curitiba e o Paraná são os maiores emissores de visitantes para Foz do Iguaçu e as novidades têm que ser divulgadas na Expo, em especial os atrativos turísticos que se instalaram durante o período. A própria nova visão estrutural da região, da cidade também é importante ser mostrado”, disse o presidente do Visit Iguassu e vice-presidente da Abav-PR, Felipe Gonzalez.

Qualidade

Mesmo no período de pandemia, aponta SindHotéis, novos empreendimentos foram construídos, hotéis, restaurantes e churrascarias passaram por reformas e ampliações. “Foz do Iguaçu é o destino da vez. Os hotéis e restaurantes, por exemplo, estão preparados para o aumento do movimento neste segundo semestre e nos próximos dois anos. Nossa meta é atender bem e com qualidade os mais de três milhões de visitantes no médio prazo”, disse Marcelo Martini, presidente do SindHotéis.

“Encontros como a Expo Paraná são fundamentais para ampliar os contatos, fechar negócios e reservas. O nosso foco é primeiro buscar o visitante num raio de mil quilômetros e o turismo de natureza e de compras, as principais marcas de Foz do Iguaçu, é a tendência do turismo brasileiro”, completou.

“A Expo Turismo Paraná será um evento a ser lembrado. São dois anos sem encontros presenciais, sem expor as marcas, de mudanças de comportamento do consumidor e novas demandas, que devem ser discutidas”, disse o presidente da Abav-PR, João Alceu Rigon Filho.

A Expo Turismo Paraná ocorre nos dias 9 e 10 de junho, das 12h às 20h, no Expo Unimed Curitiba. A abertura do evento será às 10h do dia 9 de junho, quinta. Mais informações, acesse: www.expoturismoparana.com.br

Serviço:

Expo Turismo Paraná, evento oficial da Abav-PR

Dia 9 de junho, quinta-feira: 10h – abertura solene; das 12h às 20h – Feira de negócios, capacitações; 16h – 1º Seminário Nacional de Turismo de Fronteira.

Dia 10 de junho, sexta-feira: das 12h às 20h – Feira de negócios, capacitações.

Local: Curitiba

Endereço: Expo Unimed Curitiba – Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300

Informações: www.expoturismoparana.com.br

(Com AMN)