Foz do Iguaçu: COM APOIO DA ITAIPU, ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RECEBEM ‘LÁPIS-SEMENTES’

Alunos das escolas municipais de Foz do Iguaçu começaram a receber na segunda-feira (6), os lápis-sementes da campanha “Uma Só Terra”, atividade que integra as ações para o Dia Mundial do Meio Ambiente. Os primeiros estudantes a receber foram os da Escola Municipal Emílio de Menezes, no Morumbi.

Na primeira fase da campanha serão 3.500 unidades, distribuídas em todas as escolas da rede municipal, visando promover a sensibilização sobre a relação entre homem e natureza, até setembro os lápis chegarão a todos os 20.000 alunos das escolas municipais.

Os estudantes passarão os próximos meses acompanhando o crescimento das mudas na escola, com a oportunidade de regar e realizar os cuidados necessários para que ela cresça. Em 21 de setembro, quando se comemora o Dia da Árvore, eles poderão realizar o plantio das mudas em casa ou doá-las para o Horto Municipal.

Antes de receber o presente, os pequenos participaram de uma palestra sobre como realizar esse cuidado e entenderam melhor a respeito da importância da arborização para o planeta. A oficina foi ministrada pela educadora ambiental Katlyn Fernandes, Gestora Municipal de Educação Ambiental e do Consórcio Segunda Ponte BR/PY.

“Eu só sabia um pouco sobre o que precisava fazer para cuidar da árvore, mas eu gostei de receber o lápis e vou mostrar para os meus pais para plantarmos e eu poder cuidar dela”, disse Samantha de Souza, 10 anos.

Convênio com Itaipu – A iniciativa é realizada em parceria com a Itaipu Binacional, por meio do Convênio Linha Ecológica, e das secretarias municipais de Meio Ambiente e da Educação.

“Por meio da sensibilização, trabalhamos a conservação e o respeito ao meio ambiente. O lápis é uma maneira de marcar a atividade, para que eles cultivem esse gosto pela observação e cuidados com a natureza”, explicou Lucilei Bodanese, educadora ambiental da Itaipu.

