Foz do Iguaçu ASSALTANTES MORREM DURANTE TENTATIVA DE ROUBO NA REGIÃO DA VILA “A “

Três assaltantes morreram durante uma tentativa de roubo que terminou em confronto com policiais do Pelotão de Choque na noite de terça-feira (07), em Foz do Iguaçu.

Segundo o tenente da Polícia Militar, Murilo Mendes, os policiais foram avisados que um assalto estava em andamento na Vila A e uma equipe do Pelotão de Choque que estava próxima, se deslocou até a casa que fica na Rua Gramado.

“Quando as equipes chegaram, uma das vítimas, um idoso, que estava do lado de fora da casa, abordou a equipe e informou que estava ocorrendo o roubo. Os policiais entraram no local e se depararam com dois homens armados e um dos cômodos e um terceiro em outro recinto da casa, quando houve o confronto.”

Os três assaltantes foram atingidos e socorristas do Siate foram acionados, mas devido a gravidade dos ferimentos morreram no local. Com eles foram apreendidas duas pistolas calibre 9mm e um revólver calibre 38.

Um quarto envolvido na ação conseguiu fugir. Segundo o que foi apurado pelas equipes policiais, ele estava aguardando em um automóvel do lado de fora, e ao perceber a chegada dos militares fugiu.

Os corpos dos três assaltantes foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Foz, o quarto envolvido continua sendo procurado. As armas foram apreendidas.

As vítimas não sofreram ferimentos.

(Com Agência Record)