Foz do Iguaçu: DEPUTADO FEDERAL VERMELHO DESTINA MAIS DE R$ 1 MILHÃO PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS IGUAÇUENSES

Atendendo solicitações de dirigentes de entidades assistenciais e filantrópicas da cidade, o deputado federal Vermelho destinou emendas parlamentares individuais que somam mais de R$ 1 milhão. “Essas entidades desenvolvem um grande papel em benefício da população que mais necessita e nós não poderíamos deixar de atender aos seus apelos”, disse o deputado.

Vermelho visitou algumas das entidades e ficou impressionado com o trabalho desenvolvido: “Fiquei impressionado ao ver a dedicação, o capricho e o esforço de voluntários que dão tudo de si por amor ao próximo”, acrescentou o parlamentar.

Diabéticos

Uma das emendas foi destinada à Associação dos Diabéticos de Foz do Iguaçu (ADIFI), uma entidade sem fins lucrativos que auxilia os diabéticos de Foz a ter uma vida mais saudável.

Diretores e funcionários da Adifi recebem o deputado Vermelho.

A ADIFI conta com uma equipe de profissionais especializados na área, tornando-se referência na educação em diabetes Mellitus, acompanhando as inovações e pesquisas científicas no enfrentamento da doença, de forma planejada, continuada e permanente.

Nutrição Infantil

Outra emenda foi destinada ao Centro de Nutrição Infantil, uma ong fundada em 1993 que atende crianças e adolescentes de 0 a 14 anos com distúrbios nutricionais e doenças associadas.

Caridade Universal

Em outra emenda, o deputado destinou recursos para o Instituto de Caridade Universal, uma entidade sem fins lucrativos, cujos propósitos consistem em levar a caridade através de ações sociais nos campos da educação, saúde, nutrição, assistência social e elevação espiritual.

Educação alternativa

Outra emenda do parlamentar foi destinada aos projetos da Escola Alternativa que oferece toda a estrutura necessária para o conforto e desenvolvimento educacional dos seus alunos na região do Morumbi.

APAE

O deputado tem um carinho muito especial para com o trabalho desenvolvido pela APAE de Foz do Iguaçu e tem ajudado a entidade desde o início do mandato. A APAE é referência na cidade e atende cerca de 500 pessoas com deficiência intelectual ou múltipla, de todas as idades, nas áreas da Saúde, Educação e Assistência Social. A entidade atua em Foz há mais de 40 anos.

ACDD

A Associação Cristã de Deficientes Físicos (ACDD), que atende 120 adultos e crianças, com idade entre 1 e 46 anos, também foi atendida com uma emenda do deputado Vermelho. A entidade é filantrópica e mantêm o funcionamento com a ajuda da população.

NOSSO CANTO

Nosso Canto também foi beneficiado com as emendas do deputado Vermelho.

Por meio de outra emenda parlamentar, Vermelho atendeu o Nosso Canto, entidade q ue tem por finalidade proporcionar atendimento terapêutico e escolar às pessoas com deficiência intelectual e múltiplas, visando minimizar suas limitações e desenvolver ao máximo suas potencialidades.

Conselho Tutelar adquire dois veículos com a verba

O Conselho Tutelar também foi beneficiado com as emendas do deputado Vermelho. Os recursos estão sendo utilizados na aquisição de veículos para o desenvolvimento das atividades dos conselheiros.

O conselheiro Joel Gerling, disse que as emendas do deputado Vermelho possibilitam a compra de dois veículos HB-20.

“Vermelho é um deputado atuante, parceiro dos conselhos. Esses veículos serão utilizados em nosso trabalho diário para ajudar na proteção da criança e do adolescente”, disse Joel.

(Com Assessoria)