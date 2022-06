Foz do Iguaçu: FALECEU DONA MARIA, MATRIARCA DA TRADICIONAL FAMÍLIA IGUAÇUENSE, OLIVEIRA

Em nota oficial, a prefeitura de Foz do Iguaçu lamentou o falecimento, nesta quarta-feira (8), da pioneira Maria Úrsula Christófolli de Oliveira, aos 92 anos de idade. Dona Maria chegou ao município ainda adolescente e construiu com a família uma história de empreendedorismo ao fundar o Grupo Marias e Maria, referência em produtos de confeitaria.

Dona Maria estava internada no Hospital Unimed. Ela nasceu dia 2 de fevereiro de 1930 no Rio Grande do Sul e chegou em Foz do Iguaçu em 1948. Foi casada com o pioneiro Omar Oliveira (já falecido) e deixa sete filhos, 15 netos e 15 bisnetos. Seu corpo será velado a partir desta tarde no cemitério São João Batista e sepultado às 10h de quinta-feira (9) no cemitério do Jardim São Paulo.

Dona Maria deixa um legado muito forte para todos os iguaçuenses, de amor a família e dedicação ao trabalho, afirma o prefeito Chico Brasileiro. A empresária fundou, em 1989, a Confeitaria Marias e Maria na Avenida Brasil, após trabalhar 30 anos fazendo salgadinhos e bolos de casamento na própria residência.

A empresária foi homenageada com o título de cidadã honorária em 2014, ano do centenário de Foz do Iguaçu. Ao chegar no município, com 18 anos, Dona Maria ingressou no Instituto São José, onde trabalhava para ajudar no custo dos estudos. Mais tarde, sob a influência dos pioneiros Assumpta e Pedro Basso, iniciou as atividades no comércio.

(Com AMN)