Guerra: UCRÂNIA DIZ DESTRUÍDO BATALHÃO DE ELITE DO EXÉRCITO RUSSO EM CONFRONTO DE 14 HORAS

Forças da Ucrânia anunciaram a destruição de um batalhão de elite do Exército russo durante confronto que se estendeu por aproximadamente 14 horas no leste ucraniano.

“O inimigo não conseguiu passar!”, publicou nas redes sociais, em tom triunfal, a 80ª Brigada de Assalto Aérea ucraniana, na terça (7). “Enquanto os invasores tentavam atravessar uma estrada estrategicamente importante, paraquedistas interromperam seus planos e os impediram de avançar”.

A batalha teria começado na noite de segunda (6) e não teve a localização exata revelada. Nos últimos dias, os conflitos ficaram concentrados na cidade de Severodonetsk, considerada vital pelos russos para a tomada da província de Lugansk. Na terça, Moscou anunciou avanços na região com a tomada de áreas residenciais. A campanha da Rússia na região do Donbass, porém, não tem sido fácil, com relatos frequentes de êxitos da resistência ucraniana.

“[As forças russas] recuaram, deixando pelo caminho os corpos dos seus mortos”, afirmaram as forças ucranianas nesta terça. A publicação foi acompanhada de um vídeo que mostra equipamentos militares abandonados ou em chamas que supostamente pertenciam ao 76º regimento de assalto russo, considerado de elite. As alegações não puderam ser confirmadas de maneira independente.

(Com Folhapress)