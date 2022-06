Pandemia: FOZ REGISTRA 1 ÓBITO E 380 NOVOS CASOS DE COVID NA SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 22

Boletim 08/06/2022. A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirma na quarta-feira, 08/06/2022, 380 casos de covid-19. No total, são 77.252 casos da doença no município desde o início da pandemia.

Dos 380 novos casos, 156 são mulheres e 224 homens, com idades entre 22 dias a 88 anos. Entre eles, 277 pessoas estão em isolamento domiciliar, 102 encerraram o período de isolamento domiciliar e 1 está internado.

Óbitos – Foz do Iguaçu registrou 1 óbito em consequência da covid-19 última semana epidemiológica 22. A vítima é 1 mulher de 81 anos. No total, são 1.270 mortes pela doença no município desde o início da pandemia.

(Com AMN)