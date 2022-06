Política: DEPUTADO SOLDADO FRUET PEDE ESCLARECIMENTOS SOBRE FECHAMENTO DE UNIDADES POLICIAIS

Em mais uma iniciativa fiscalizatória do mandato, o deputado estadual Soldado Fruet (PROS) protocolou nesta terça-feira (07) dois pedidos de informações solicitando esclarecimentos sobre o fechamento de unidades das Polícias Civil e Militar, principalmente em municípios do interior do Estado. Nas últimas semanas, o parlamentar ocupou a tribuna duas vezes para cobrar providências do Governo do Paraná quanto ao fechamento de delegacias após as 18h e nos finais de semana e feriados, o que obriga as equipes da PM a percorrer longas distâncias, às vezes de mais de cem quilômetros, para lavratura dos flagrantes nas cidades maiores que concentram os atendimentos nesses horários.

Em discurso na sessão plenária, o Soldado Fruet lamentou que “a polícia virou Uber de vagabundo” enquanto a população das pequenas cidades fica desassistida na segurança pública no período em que os militares saem para o encaminhamento das ocorrências – que, em alguns casos, chega a oito horas, entre ida e volta. Nos requerimentos, ele destaca que as respostas servirão para controle parlamentar dos atos da administração pública, conforme preconiza o artigo 54, inciso XXVII, da Constituição Estadual. De acordo com o artigo 55, o prazo máximo para encaminhamento das respostas é de 30 dias.

No pedido de informações endereçado ao secretário da Segurança Pública, Wagner Mesquita e ao delegado-geral da Polícia Civil, Silvio Jacob Rockembach, o deputado questionou quais foram os motivos que levaram à descontinuidade do serviço em cada localidade, em quais unidades os policiais foram recepcionados, em quais unidades estão sendo realizadas as atividades de polícia judiciária para atender as demandas oriundas das delegacias fechadas, além de indagar se há previsão de abertura de novas unidades e em quais localidades.

Já no requerimento dirigido ao secretário da Segurança Pública e ao comandante-geral da Polícia Militar, coronel Hudson Leôncio Teixeira, o Soldado Fruet perguntou se houve fechamento de unidades da Polícia Militar, quais foram os motivos que levaram à descontinuidade do serviço em cada localidade, em quais unidades os policiais foram recepcionados e também quer saber se há previsão de abertura de novas unidades e em quais localidades.

