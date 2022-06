Foz do Iguaçu: CONTRATO PARA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA DAS CATARATAS DEVE SER ASSINADO EM JULHO

O contrato para a duplicação da BR-469 – a Avenida das Cataratas – deve ser assinado até o mês de julho. O resultado da licitação da obra foi divulgado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná nesta sexta-feira (10), aniversário de Foz do Iguaçu. O Consórcio Dalba/Bandeirantes, formado pela Dalba Engenharia e Empreendimentos e Comércio Bandeirantes, venceu o certame com a proposta de preços no valor de R$ 129.663.982,03.

Contrato – A publicação, em Diário Oficial e no portal Compras Paraná, dá início ao período de recursos das outras participantes quanto ao resultado e contrarrazões do consórcio vencedor, caso algum recurso seja apresentado. O DER/PR vai analisar todos os argumentos protocolados, para tomar a decisão final.

Em seguida, a licitação segue para a homologação do resultado e adjudicação da obra ao vencedor, também publicadas nos canais oficiais, devendo o consórcio apresentar, nas próximas semanas, os documentos necessários para assinatura do contrato.

Viadutos e ponte – A obra prevê a duplicação de um trecho de 8,7 quilômetros da BR-469, iniciando logo após o trevo Carimã (acesso para a Ponte Tancredo Neves) e seguindo até o portal de entrada do Parque Nacional Iguaçu. Também serão implantadas vias marginais, passeios, ciclovia, uma nova ponte sobre o Rio Tamanduá, passa-faunas, iluminação com LED e quatro viadutos, incluindo um de acesso ao Aeroporto Internacional.

Está prevista ainda a restauração e conservação do pavimento da BR-469 durante a execução da obra, que terá prazo de 18 meses, uma vez concluída a licitação e assinado o contrato.

Outras obras conveniadas, além da duplicação da Rodovia das Cataratas e da segunda ponte, estão a pavimentação da perimetral leste (em execução) e a reforma e a ampliação do aeroporto internacional, o que somadas representam um investimento de R$ 1,2 bilhão do Governo Federal e da Itaipu.

