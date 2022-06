Pandemia: MÉDIA MÓVEL DE MORTES DA COVID CRESCE 42% EM UM MÊS NO BRASIL

O Brasil registrou nesta sexta-feira (10) 59.491 infecções por Covid-19 e 170 mortes pela doença, segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Com a atualização, a média móvel de mortes apresentou alta de 42% em um mês e ficou em 141. Em 10 de maio o indicador estava 99.

A média móvel de casos que está em alta passou para 39.980. Este é o maior número desde 16 de março, quando o Conass marcou média de 40.682.

As médias móveis consideram a variação de contaminações e mortes registradas nos últimos sete dias.

Sérgio Mena Barreto, CEO da Abrafarma, disse que “em uma semana, tivemos quase 40% do total de casos registrados em maio, o que impõe a necessidade de mais medidas de proteção e mais velocidade na aplicação das vacinas de reforço”.

O estado de Goiás registrou a maior incidência de positividade para antígeno, com taxa de 36%, seguido do Paraná com 35%. Em contrapartida, o Acre teve a menor quantidade de testes positivos, com percentual de 5%.

Os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo registraram, respectivamente, 23% e 29% de positividade nos testes para a doença.

Desde que os testes rápidos começaram a ser disponibilizados em farmácias, em outubro de 2021, já foram feitos quase 18 milhões de exames em farmácias de todo Brasil. Desses, mais de 4 milhões tiveram resultado positivo para Covid-19, ou seja, cerca de 22,79%.

Cenário epidemiológico

Na quinta-feira (9), o Brasil registrou 45.073 infecções por Covid-19 e 143 mortes pela doença, segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Com a atualização, a média móvel de casos passou para 37.575. Este é o maior número desde 19 de março, quando o Conass marcou média de 38.162.

Um levantamento da Agência CNN mostra que menos da metade da população elegível tomou a terceira dose da Covid no Brasil — o percentual está em 43,45%.

Quando se avalia a 4ª dose, o índice é ainda menor, cerca de 1,81% das pessoas elegíveis estão vacinadas.

(Com CNN)