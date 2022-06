Paraná: APÓS 30 ANOS, AUTORIDADES DO ESTADO ALEGAM TER ENCONTRADO OSSADA DE LEANDRO BOSSI

A Secretaria da Segurança Pública do Paraná (SSP-PR) confirmou durante coletiva nesta sexta-feira (10) que ossada encontrada pelas autoridades pertence ao menino Leandro Bossi, que despareceu em 1992. Os fragmentos foram analisados e identificados pela Polícia Civil (PCPR) e pela Polícia Científica do Paraná.

Filho de um pescador e de uma camareira, Leandro sumiu no dia 15 de fevereiro de 1992 em Guaratuba, no Litoral do Paraná. Na época, o menino tinha sete anos.

A identificação aconteceu após a coleta das amostras de fragmentos armazenados na Polícia Científica bater com o DNA da mãe de Leandro. A coleta do material genético dos familiares foi feita pelo Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas (Sicride) em 2021.

Com a identificação de Leandro, vinte e seis crianças ainda estão desaparecidas no estado. A SSP-PR não deu detalhes de onde foram localizados os ossos que permitiram a identificação do menino.

A SSP-PR não deu detalhes de onde foram localizados os ossos que permitiram a identificação do menino.

Em entrevista para à CNN, Lucas Bossi, irmão de Leandro, disse que o sentimento sobre o caso muda com o decorrer do tempo.

“Faz 30 anos que o Leandro se deu como desaparecido, e hoje a gente descobre que há 29 anos ele já poderia ter tido um desfecho nessa espera angustiante em saber ou não. Se ele está vivo, por que não apareceu ainda? Se ele tá morto, onde? A gente lida com uma questão de inconformidade. A vontade de fazer algo. Não saber como, mas a vontade de fazer algo.”

(Com CNN)