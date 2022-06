Tensão: COREIA DO SUL E EUA CONDENAM PREPARATIVOS PARA TESTE NUCLEAR DA COREIA DO NORTE

Os ministros da Defesa da Coreia do Sul e dos Estados Unidos condenaram neste sábado os preparativos da Coreia do Norte para um teste nuclear, dizendo que isso e uma série de lançamentos de mísseis ameaçam a paz e a segurança da península coreana e da comunidade internacional.

A Coreia do Sul e os Estados Unidos planejam expandir a escala de exercícios militares conjuntos para manter a dissuasão, disse o Ministério da Defesa da Coreia do Sul em comunicado.

O ministro da Defesa Lee Jong-sup e o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, se encontraram no sábado no Shangri-La Dialogue, uma reunião de segurança da Ásia em Cingapura.

Dias após a Coreia do Norte realizar um novo teste com mísseis balísticos, os Estados Unidos enviaram quatro bombardeiros B-1B Lancer para a base aérea de Andersen, na ilha de Guam, no Pacífico.

Os aviões chegaram a Guam no dia 4 de junho, ampliando a presença dos Estados Unidos na região da Ásia-Pacífico, em um momento de escalada de tensões.

A presença dos bombardeiros acontece em meio as tensões regionais envolvendo a Coreia do Norte e a China que fazem cosntantes testes e treianamentos militares na região. Os aliados dos Estados Unidos, sobretudo o Japão e a Coreia do Sul buscam se preparar para um eventual conflito envolvendo Taiwan, pretensão chinesa, ou mesmo um ataque surpresa da Coreia do Norte.

As tensões ganham maiores proporções depois que a Coreia do Norte realizou teste de mísseis balístico durante a visita do presidente Joe Biden à vizinha Corea do Sul. Nesta semana, os norte-americanos e sul-coreanos realizaram o lançamento de foguetes em uma clara resposta de demosntração de poder bélico.

“As missões de Força-Tarefa de Bombardeiros demonstram a capacidade do Comando de Ataque Global da Força Aérea dos EUA de fornecer opções de ataque letais, prontas e de longo alcance a qualquer hora, em qualquer lugar”, publicou em nota o Comando Aéreo do Pacífico.

A base de Anderson é um ponto estratégico para suporte de aeronaves dos EUA naquela região, sendo um ponto onde são implantados com certa frequência os importantes aeronaves, como os B-52H Startofortress, que estiveram recentemente baseados na ilha de Guam.