Bolsonaro: GASOLINA DEVE FICAR R$ 2 MAIS BARATA E DIESEL, R$ 1, CASO CONGRESSO APROVE MEDIDAS

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira (13) que o preço da gasolina deve cair R$ 2 e o do diesel R$ 1 caso o Congresso aprove as medidas que visam reduzir os impostos sobre os combustíveis. O chefe do Executivo disse acreditar que as propostas serão aprovadas nesta semana.

“A previsão é cair por volta de R$ 2 o litro da gasolina e cair por volta de R$ 1 o preço do diesel”, disse em entrevista à CBN Recife.

O mandatário fez referência a duas propostas em curso no Legislativo. Uma delas limita a 17% a alíquota de ICMS sobre combustíveis cobrada por governadores; a outra, autoriza o governo federal a compensar estados que zerarem a cobrança do ICMS sobre diesel e gás de cozinha.

“Vamos falar do Rio de Janeiro: ICMS é de 34% e vai passar para 17%. Não sei quanto é em Pernambuco, mas a média no Brasil está em 29%, 30%. Vai diminuir bastante o ICMS da gasolina. E daí o que acontece nessa questão: vai ter uma diminuição enorme. Isso daí logicamente a gente vai sentir na ponta da linha, a diminuição dos preços”, afirmou.

Bolsonaro disse que os governadores precisam entender que as medidas irão beneficiar a população, apesar de representar perda de arrecadação aos caixas estaduais.

“Tem que pensar no povo, não é estado está perdendo. Quem está perdendo é o povo que está pagando muito caro”, disse.

Bolsonaro disse que a proposta que prevê a compensação aos estados deve ser votada entre segunda-feira e terça-feira (14).

“Nós vamos cobrir o ICMS do diesel que é cobrado pelo estados. Nós estamos entrando com uma parte muito grande para diminuir os impostos estaduais. Tem que pensar no povo”, afirmou.

Ele também disse que a Petrobras não tem nada a ver com um aumento no preço dos combustíveis registrado na semana passada. “Foi questão local. Ou são os tanqueiros, ou são os donos de postos de gasolina. O preço não é tabelado no Brasil todo”.

O mandatário, porém, voltou a criticar os lucros da estatal pretolífera. “A Petrobras é uma empresa gigante, excepcional, mas não tem um viés social previsto na própria Constituição. Está tendo lucros abusivos. Quanto maior a crise, maior o lucro que a Petrobras tem”, disse.

Bolsonaro voltou a falar das dificuldades para conseguir privatizar a Petrobras e disse que o apoio da população à ideia de vender a estatal cresceu nos últimos anos devido aos altos preços dos combustíveis.

(Com Folhapress)