Turismo: 15 REGIÕES DO ESTADO EM DESTAQUE NA EXPO TURISMO PARANÁ

A Paraná Turismo participou ativamente da Expo Turismo Paraná promovendo as diversas regiões do destino brasileiro. O evento aconteceu nos dias 9 a 10 de Junho, na Expo Unimed Curitiba com a 16° Mostra das 15 regiões turísticas do Paraná. Comidas típicas, licores, arte e artesanato se espalhavam logo na entrada da feira oferecendo um caleidoscópio da beleza e riqueza turística do Estado.

Equipe da Paraná Turismo (Foto Mary Ellen Aquino).

O Paraná tem 15 regiões turísticas, além capital Curitiba e a conhecida e consolidada internacionalmente Foz do Iguaçu como os destinos mais procurados. Foz do Iguaçu é o segundo destino mais procurado por estrangeiros no Brasil, perdendo apenas para o Rio de Janeiro.

Londrina, Maringá, Cascavel, Guarapuava e Ponta Grossa, tem algum fluxo de turismo e dentro as modalidades de turismo se destaca o rural, náutico, gastronômico, ecológico e de aventura. A campanha “O Paraná para o paranaense e o Paraná, seu próximo destino.” promove o Estado.

(Com Diário do Turismo)