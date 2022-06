Foz do Iguaçu: CAMPANHA “VIVER, VISITAR E INVESTIR” SERÁ LEVADA ÀS FEIRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

O secretário Paulo Angeli adiantou nesta segunda-feira, 13, que a campanha “Viver, Visitar e Investir” será levada às feiras nacionais e internacionais,,entre elas, congresso nacional da Abav (entre os dias 21 e 23 de setembro em Pernambuco), a Feira Internacional de Turismo (de 1º 4 de outubro em Buenos Aires) e a Festuris de Gramado (dias 3 a 6 de novembro).

“A participação na Expo foi muito boa e estamos conversando com empresários que vieram para a feira e eles gostaram muito. Vamos continuar com a estratégia vitoriosa do “Viver, Visitar e Investir”. Vamos continuar buscando turistas e vamos continuar buscando empreendimentos para Foz do Iguaçu”, disse o secretário municipal de Turismo, Projetos Estratégicos e Inovação.

“Temos agora a Abav nacional, a feira de Buenos Aires e a de Gramado (RS. Nós vamos participar também dos grandes eventos nacionais e internacionais de turismo. Foz do Iguaçu não pode ficar de fora”, completou.

Na última semana, a campanha fez parte da divulgação do destino Iguaçu na Expo Turismo Paraná, em Curitiba, onde passaram mais de quatro mil pessoas. O vídeo, uma das peças da campanha, destaca o destino com posição estratégica na América Latina, a natureza com as Cataratas e o Parque Nacional do Iguaçu, a população com uma diversidade étnica.

Traz ainda a estrutura hoteleira para receber turistas e eventos corporativos. E ainda os investimentos públicos dos últimos anos na área de infraestruturas, que representam mais de R$ 2,5 bilhões, na construção de pontes, ramais ferroviários e rodovias.

Encontros

Paulo Angeli aproveitou sua agenda em Curitiba na quinta-feira (9) e sexta-feira (10) e se reuniu com o vice-governador Darci Piana e com o superintendente estadual de Inovação, André Telles. No encontro com Piana, o secretário destacou o potencial do movimento turístico de Foz do Iguaçu a partir dos feriados de abril. Piana se interessou sobre as melhorias na logística e as obras de infraestrutura, Angeli adiantou que entre os investimentos da iniciativa privada, prefeitura e do governo federal, Foz está recebendo mais de R$ 2,5 bilhões.

Para André Telles, o secretário Angeli solicitou auxílio para fortalecimento do ecossistema de inovação de Foz do Iguaçu e o convidou para conhecer o Centro Municipal de Inovação em Foz, que está em vias de ser entregues nos próximos dias.

(Com AMN)