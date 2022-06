Paraná: DEPUTADO SOLDADO FRUET DESTINOU R$ 1,3 MILHÃO PARA EQUIPAR COLÉGIOS DE FOZ DO IGUAÇU E NA REGIÃO OESTE

O deputado estadual Soldado Fruet (PROS) destinou R$ 1,315 milhão em indicações parlamentares ao Paraná Mais Cidades para compra de equipamentos e materiais para 27 colégios estaduais da Região Oeste. Já foram entregues os laboratórios de informática para doze escolas e os conjuntos de ar-condicionado para quatro instituições de ensino, viabilizados pelo parlamentar na primeira edição do programa, em 2019. Na segunda edição, em 2021, ele indicou kits esportivos para dezenove colégios, que ainda serão entregues. “Fico muito feliz de poder contribuir para garantir melhores condições para a formação das nossas crianças e jovens”, disse.

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA – O Soldado Fruet garantiu R$ 600 mil para os laboratórios de informática – R$ 50 mil por escola. Os recursos indicados pelo Soldado Fruet beneficiaram nove colégios estaduais em Foz do Iguaçu (Arnaldo Busatto, Colégio da Polícia Militar, Gustavo Dobrandino, Ipê Roxo, Paulo Freire, Presidente Costa e Silva, Tancredo Neves, Tarquínio Santos e Três Fronteiras), dois no município de Medianeira (Naira Felini e Tancredo Neves) e um de Santa Terezinha de Itaipu (Arcângelo Nandi).

AR-CONDICIONADO – O deputado do PROS também assegurou R$ 240 mil para aquisição de conjuntos de ar-condicionado – ao custo unitário de R$ 60 mil – para quatro escolas de Foz do Iguaçu que ainda não possuíam os equipamentos, mas já contavam com suporte da rede elétrica para instalação (Colégio da Polícia Militar, Pioneiros, Carlos Drummond de Andrade e Tancredo de Almeida Neves). “Isso não é luxo, se justifica devido às altas temperaturas médias na região”, explicou.

KITS ESPORTIVOS – O Soldado Fruet destinou ainda R$ 475 mil para kits esportivos multimodalidade (no valor individual de R$ 25 mil) para 19 colégios de sete municípios do Oeste. “O esporte, além de proporcionar saúde, disciplina e qualidade de vida, abre novas perspectivas de futuro para a nossa juventude”, destacou. Para Foz do Iguaçu, são R$ 250 mil, distribuídos entre dez escolas: Professor Flavio Warken, Tancredo de Almeida Neves, Presidente Costa e Silva, Colégio da Polícia Militar, Ipê Roxo, Sol de Maio, Tarquínio Santos, Presidente Castelo Branco, Mariano Paganotto e Carlos Drummond de Andrade.

O deputado do PROS também viabilizou dois kits esportivos para Medianeira (Tancredo Neves e Prefeitura, que repassará a uma escola municipal), dois para São Miguel do Iguaçu (Nestor Victor dos Santos e Pedro Viriato Parigot de Souza) e dois para Santa Terezinha de Itaipu (Carlos Zewe Coimbra e Dom Manoel Konner), perfazendo R$ 50 mil por cidade. Além disso, o Soldado Fruet assegurou kits para Vera Cruz do Oeste (Vital Brasil), Santa Tereza do Oeste (Santa Tereza do Oeste) e Ouro Verde do Oeste (Ouro Verde), no valor de R$ 25 mil por município.

