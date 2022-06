Turismo: HOTÉIS E POUSADAS DE FOZ TEM 70% DOS QUARTOS RESERVADOS NO CORPUS CHRISTI

Os hotéis e pousadas de Foz do Iguaçu já estão, em média, com mais de 70% das hospedagens reservadas para os dias do feriado prolongado de Corpus Christi (de 16 a 19 de junho). Os estabelecimentos de algumas categorias indicaram a venda superior a 90% dos quartos. As informações são da Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos. Em maio, a ocupação média da rede hoteleira ficou em 40%.

O estudo com a expectativa média de ocupação no feriado de Corpus Christi foi realizado com 84 hotéis e pousadas de Foz do Iguaçu. Os estabelecimentos com diárias que vão de R$ 301 a R$ 400 indicaram o maior índice de reservas, com 92% dos leitos disponíveis no período. Em segundo aparecem as diárias de R$ 201 a R$ 300, com 87% e de R$ 100 a R$ 200 em terceiro com 80%.

Preparativos

Nos dias próximos aos feriados prolongados, quando a data cai na quinta ou sexta-feira, ou mesmo na segunda ou terça-feira, os estabelecimentos de Foz do Iguaçu preparam festas temáticas. Como estamos em junho, muitos já estão decorados para receber os turistas com um ambiente característico.

Os atrativos turísticos adotam esquemas especiais para receber os visitantes. O Parque Nacional do Iguaçu, por exemplo, deve abrir 1h mais cedo e todos os dias, além de reforçar a equipe de atendimento ao público, incluindo recepção, lojas, e transporte, garantindo assim mais comodidade aos que visitarem as Cataratas.

O mesmo deve acontecer no Complexo Turístico Itaipu, Marco das Três Fronteiras, Parque das Aves e os novos atrativos como a Roda Gigante, Movies Car, Dreamland e as lojas francas nos shoppings. A estimativa é que Foz do Iguaçu receba, nos quatro dias do feriado, aproximadamente 25 mil turistas.

Ocupação média

Em maio, a rede hoteleira de Foz do Iguaçu registrou uma ocupação média de 40%, aponta o Estudo Mensal de Ocupação de Hotéis e Pousadas da Secretaria de Turismo, realizado com 91 estabelecimentos de todas as categorias. Em abril, com a incidência de dois feriados prolongados, a média de ocupação alcançou 59,5%.

