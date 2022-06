TURISMO DE ITAIPU PREPARA OPERAÇÃO ESPECIAL PARA FERIADO PROLONGADO DE CORPUS CHRISTI

O Turismo da Itaipu preparou uma operação especial para atender a demanda no feriado prolongado de Corpus Christi, de quinta-feira (16) a domingo (19). Haverá reforço nas equipes e aumento nos horários dos principais atrativos.

Visita Panorâmica. Foto: SkyTakes/Árvore Filmes.

A Itaipu Panorâmica, visita mais procurada pelos turistas, terá saídas a cada 15 minutos, a partir das 8h30, com último horário estendido até as 16h30. Desde meados de maio, por causa da queda das temperaturas e os dias mais curtos, o atrativo está aberto somente até as 16h.

No Refúgio Biológico, de quinta-feira (16) a sábado (18), serão oito saídas, o dobro dos dias normais: às 8h30, 9h30, 10h, 10h30, 13h30, 14h30, 15h e 15h30. No domingo (19), serão seis saídas: às 8h30, 9h30, 10h30, 13h30, 14h30 e 15h30.

O Itaipu Especial também terá vários horários extras, entre 8h30 e 15h30, com vagas limitadas. A Itaipu Iluminada permanece com disponibilidade na sexta-feira (17) e no sábado (18), a partir das 19h.

Todas as informações e reservas para visitar os atrativos da empresa podem ser feitas no site do Complexo Turístico Itaipu (www.turismoitaipu.com.br). Moradores de Foz do Iguaçu e municípios lindeiros não pagam em alguns passeios e têm 50% de desconto no Itaipu Especial – mas é preciso reservar antes pelo telefone (45) 3576-7000 ou pelo WhatsApp (45) 99131-9119.

(Com JIE)