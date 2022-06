Foz do Iguaçu: DEPUTADO SOLDADO FRUET IMPEDE FURTO DE VEÍCULOS NO HOSPITAL MUNICIPAL

Na tarde desta quarta-feira (15), a rápida intervenção do deputado estadual Soldado Fruet (PROS) impediu o furto de veículos no estacionamento do Hospital Municipal Padre Germano Lauck, em Foz do Iguaçu. O parlamentar, que atuou durante 17 anos como soldado da Polícia Militar do Paraná e atualmente está na reserva da corporação, se deslocou até o local para visitar uma familiar lá internada. “Ela veio ao hospital para visitar a mãe dela e me ligou porque viu três rapazes suspeitos no estacionamento. Imediatamente, fui até lá com um colega também da reserva da PMPR e avistamos os três”, contou.

O Soldado Fruet saiu do carro e abordou um dos rapazes, se identificando como policial, enquanto o outro policial militar da reserva fez a abordagem de um segundo indivíduo. O terceiro suspeito conseguiu escapar. Com o jovem abordado pelo deputado, havia três chaves michas. Os dois jovens abordados têm 18 anos de idade, são de nacionalidade paraguaia e confessaram que receberiam R$ 100 cada um por motocicleta furtada. Como policial militar da reserva, o Soldado Fruet tem porte de arma e competência legal para abordagens como essa.

Ao ser informado dos suspeitos, o deputado acionou a Polícia Militar, que chegou logo após a dupla ter sido rendida por ele e pelo outro PM da reserva. A Guarda Municipal também compareceu ao local na sequência. A PM qualificou os jovens e registrou o boletim de ocorrência. “Pela minha experiência na corporação e pelas notícias divulgadas pela imprensa sei que o estacionamento do hospital é um local onde infelizmente muitos cidadãos já tiveram seus veículos furtados”, comentou o deputado. “Felizmente, nesse caso, conseguimos agir antes que eles cometessem mais um crime”, destacou.

