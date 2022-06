Paraná: COMUNIDADES INDÍGENAS DO OESTE CORREM RISCO DE DESPEJO A PARTIR DE JULHO

Duas comunidades indígenas do oeste do Paraná correm o risco de serem despejadas a partir do próximo mês. No dia 30 de junho termina a suspensão das operações de reintegração de posse, determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em função da pandemia do coronavírus. Reivindicadas pela Itaipu Binacional e pelas prefeituras de Guaíra e Terra Roxa, as áreas abrigam mais de 3 mil pessoas.

Na região dos municípios de Guaíra e Terra Roxa, cerca de 3 mil Avá-Guarani e Guarani Mbya vivem em áreas ocupadas anteriormente pelos indígenas, de acordo com o Centro Missionário Indigenista (Cimi). Em fevereiro de 2020, a Justiça Federal em Guaíra atendeu a um pedido da prefeitura e determinou a suspensão de qualquer ato de demarcação de terras indígenas nos dois municípios e a anulação do relatório de identificação e delimitação da Terra Indígena Tekoha Guasu Guavirá, com 14 aldeias.

A prefeitura alegou que não participou dos estudos e levantamentos realizados para a demarcação da área. Como a Terra Indígena também está em áreas de Terra Roxa, a suspensão dos processos também valeu para o município vizinho.

“Com base nessa decisão de primeira instância, o presidente da Funai, Marcelo Xavier, simplesmente anulou todo o processo de demarcação. O advogado da Funai informou à Comissão de Minoria da Câmara”, afirmou Osmarina de Oliveira, missionária do Cimi no oeste do Paraná. “Nunca aconteceu de todos os estudos serem anulados com base em uma decisão de primeira instância. Não existe mais terra indígena. Se tiver alguma decisão diferente, vai ter que anular a portaria que anulou todos os estudos”.

Enquanto isso, segundo Osmarina, as terras vão sendo ocupadas. “Tem obras sendo construídas, recentemente fizeram uma cadeia. A terra indígena não precisa estar demarcada, delimitada. Ela é terra indígena, já é reconhecido o direito. É só uma questão de organização”, afirma a missionária.

Indígenas fazem protesto por demarcação em Guaíra. Foto: Diego Pellizari/Cimi.

Já a área ocupada no município de Santa Helena pertence à Itaipu e foi retomada por indígenas Avá-Guarani e Guarani Mbya em fevereiro de 2018. De acordo com o Cimi, o local é uma das nove áreas originais dos Guarani que não foram inundadas pela barragem de Itaipu em 1982. Atualmente, 17 famílias vivem no local.

Em março de 2019, a 1ª Vara Federal de Foz do Iguaçu determinou a retirada imediata dos indígenas da aldeia Pyahu Guarani, autorizando o uso de forças policiais. A Procuradoria-Geral da República (PGR) recorreu ao STF, mas o ministro Dias Toffoli, a quem o recurso foi destinado, não se posicionou em função da decisão do Supremo de suspender as operações de reintegrações de posse.

“O processo foi suspenso durante o período da pandemia, mas no fim do mês eles voltam a tramitar. Não sabemos o que vai acontecer, porque já tem decisão tomada pela reintegração de posse”, disse Osmarina de Oliveira. “Ninguém como vai ficar, se vai haver reintegração de posse imediata. Estamos nessa expectativa”. O Cimi é um órgão vinculado à CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do Brasil) e atua há 49 anos na defesa dos direitos dos povos indígenas.

Em nota enviada ao Plural, a Itaipu afirmou que se trata de uma área de preservação permanente, o que obriga a binacional a recorrer à Justiça. Além disso, não haveria condições de acomodação no local.

“Trata-se de uma área de preservação permanente, que integra a faixa de proteção do reservatório da usina de Itaipu, reconhecida recentemente pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) como como zona-núcleo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA). Portanto, a Itaipu tem a obrigação legal de contestar qualquer tipo de violação de sua faixa de proteção. Ademais, a área invadida é inadequada para acomodação humana, sem quaisquer condições de saúde, higiene e saneamento”, diz a nota da Itaipu.

Indígenas da comunidade de Santa Helena. Foto: Cimi Regional Sul/divulgação.

(Com José Marcos Lopes – Jornalista)