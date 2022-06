Foz do Iguaçu: HOMEM É ALVEJADO POR DIVERSOS DISPAROS E MORRE NO HOSPITAL MUNICIPAL

O Instituto Médico-Legal de Foz do Iguaçu foi acionado na quinta-feira (16) por volta das 20h10, para se deslocarem até o Hospital Municipal para realizarem a remoção do corpo do homem que foi baleado no início da tarde.

O homem, de 50 anos, foi ferido por quatro disparos no abdômen, boca, próximo a orelha e no peito e foi encaminhado em estado grave para o hospital municipal. A situação ocorreu no Bairro Cidade Nova na rua Angelin Favassa.

O corpo do dele passará por necropsia e na sequência liberado aos familiares.

A Polícia Civil já investiga os fatos e busca por um suspeito deste crime.

(Com CGN)