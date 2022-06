Paraná: CINCO PESSOAS SÃO MORTAS EM CHACINA DENTRO DE CASA

O crime foi registrado por volta das 20h30 desta quinta-feira (16). Moradores da região afirmaram não terem presenciado o crime. A Polícia Civil segue investigando o caso.

De acordo com testemunhas ouvidas pelo portal aRede, três atiradores chegaram em um carro, entraram na casa, efetuaram diversos disparos de espingarda calibre 12 e depois fugiram.

Três vítimas foram encontradas sem vida dentro da casa e outras duas no terreno. Um dos mortos havia saído recentemente da prisão e usava tornozeleira eletrônica.

Socorristas do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) chegaram a ser acionados, mas as vítimas já estavam em óbito.



Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Identificação – As vítimas foram identificadas como: Alex Cesar Ferreira, de 24 anos, que usava tornozeleira eletrônica, Danilo Vinicius Conrado, de 18 anos, Ednaldo de Souza Nascimento, de 33 anos, Wellington Vieira de Andrade, de 21 anos e a sua esposa, Jaine Shaiane Fernandes, de 27 anos. Um bebê, de oito meses, que estava na casa e era filho de um casal de vítimas, foi poupado pelos criminosos.

Além do bebê, uma outra pessoa, que não foi identificada, estava na residência no momento da chacina e sobreviveu. Ao ouvir os disparos, a pessoa se escondeu embaixo da cama e conseguiu escapar do homicídio. Ela foi encaminhada para a delegacia e está prestando depoimento nesta sexta-feira.

Como o local não tinha câmeras de segurança, a Polícia Civil ainda não conseguiu identificar os suspeitos. “O autor, ou os autores, foram para matar as vítimas mesmo e de um modo cruel. Tanto que teve muitos disparos de arma de fogo, de calibre 12, pistola ou revólver, ainda vai ser identificado. Inclusive ‘facãozada’ na cabeça, foi uma situação bem feia, bem cruel. Esse bebê, ele era filho de um casal que estava lá, um casal que foi morto, e ele foi preservado […]. Ao que tudo indica, a criança estava no local no momento em que os pais foram mortos”, explicou o delegado Paulo César.

A Polícia Civil afirmou que três pessoas moravam na casa alvo dos suspeitos e outras duas estavam apenas visitando os conhecidos. Pelo menos uma das vítimas, que a princípio seria Danilo, pode ter, segundo o delegado, morrido “de graça”, ou seja, sem possuir qualquer relação com alguma confusão anterior, estava apenas no local e hora errados.

“Pelos levantamentos que a gente está fazendo, a gente trabalha com algum desacerto anterior, alguma briga com essa pessoa que estava com a tornozeleira, ligada, ou não, com o tráfico de drogas, a gente está apurando ainda”, disse Paulo César. Alex, Wellington e Ednaldo já tinham passagens por tráfico de drogas e por tentativa de homicídio.

Familiares das vítimas, impressionados com a crueldade, afirmaram que só pedem por Justiça. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de União da Vitória e, após liberados, devem ser velados em Irati.

(Com Portal A Rede e R7)