Turismo: CATARATAS DO IGUAÇU FICA COMO 7º PRINCIPAL ATRATIVO DO MUNDO

O Brasil reúne três dos melhores parques de diversões do mundo. É o que apontou a premiação “Travelers’ Choice 2022 – Best of the Best”, desenvolvida com base nas avaliações globais de usuários do site TripAdvisor. O parque temático Beto Carrero World, localizado na cidade de Penha (SC), conquistou a 3ª colocação, ficando atrás apenas do Siam Park, na Espanha, e do Le Puy Du Fou, na França.

“O Brasil tem um dos maiores potenciais do mundo no cenário pós-pandemia para o setor de Turismo. Nosso trabalho incansável é justamente investir em melhorias na infraestrutura, em capacitação dos nossos profissionais e na promoção do nosso país no Brasil e, também, para o mundo” destacou o ministro do Turismo, Carlos Brito. “Esta premiação é mais um reconhecimento de que temos aqui cenários paradisíacos, belezas únicas e atrativos turísticos sem igual”, concluiu.

O parque temático Beto Carrero World, em Penha (SC), conquistou a 3ª colocação na categoria “Melhores parques de diversões e aquáticos do mundo”.

Também foram destaque do prêmio Travellers´ Choice na categoria “Melhores parques de diversões e aquáticos do mundo” os brasileiros Hot Park, em Rio Quente (GO), na 6ª posição, e o Parque Terra Mágica Floribal, em Canela (RS), na 10ª colocação. A lista de melhores parques do mundo engloba, ao todo, 25 parques.

O Brasil também figurou em outras categorias do prêmio. Em relação aos principais “Principais mergulhos com snorkel e esportes aquáticos do mundo”, o campeão foi o passeio de rafting em Brotas (SP) – Rio Jacaré Pepira no Território Selvagem Canoar. O atrativo também alcançou a 9ª posição na categoria “Principais experiências gerais”.

Já o Salto duplo de Paraquedas de Boituva, em São Paulo, conquistou o 8º lugar nas categorias “Principais Experiências imperdíveis” e “Principais atividades na natureza e ao ar livre do mundo”. Nesta última, também integrou a relação das 25 melhores opções, na 23ª colocação, o Passeio pela Pedra do Telégrafo, no Rio de Janeiro (RJ). Vale lembrar que segundo o US News & World Report, divulgado em abril, o Brasil é o principal destino de aventura do mundo entre 78 nações.

Também mereceu destaque, segundo as avaliações e classificações dos viajantes da plataforma, na categoria “Principais excursões culturais e históricas do mundo”, o tour completo no Rio de Janeiro pela Escadaria de Selarón, Centro, Cristo e Bondinho, que inclui ingressos e almoço, no Rio de Janeiro (RJ). A experiência alcançou a 13ª posição.

E, claro, as Cataratas do Iguaçu, um patrimônio mundial natural do Brasil localizado em Foz do Iguaçu (PR) que conquistou o 7º lugar na categoria “Principais atrações do Mundo”, ao lado de atrativos como o Coliseu, na Itália, do Empire State Building, nos Estados Unidos, e da Torre Eiffel, na França.

PREMIAÇÃO – Neste ano, o Brasil já havia se destacado em diversas categorias da premiação conduzida pelo site TripAdvisor. O hotel mais romântico do mundo está no Brasil! É o Hotel Valle D’Incanto, localizado em Gramado (RS), e que ocupou o topo da lista dos preferidos pelos casais. O ranking apontou ainda a hospedagem L.A.H. Hostellerie, em Campos do Jordão (SP), entre as 15 mais bem avaliadas pelos turistas em categorias como localização, limpeza, atendimento e custo-benefício.

Sete destinos brasileiros foram eleitos também entre os melhores do mundo pela premiação. Os atrativos nacionais constavam em quatro categorias, com destaque para Natal (RN) e Paraty (RJ), que apareceram na lista de destinos em alta para 2022 e o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, que despontou com um dos principais locais para quem procura opções ao ar livre. Já São Paulo (SP) foi eleita uma das dez melhores cidades do mundo para quem ama gastronomia e o Rio de Janeiro (RJ), Praia Grande (SC) e Campos do Jordão (SP) para quem prefere destinos de sol.

O Brasil já havia se destacado também no ranking das melhores praias do mundo. Com lugar cativo no prêmio Travelers´ Choice, os destinos Baia do Sancho, em Fernando de Noronha (PE), e a Baia dos Golfinhos, na Praia da Pipa, em Tibau do Sul (RN), figuraram novamente na lista ocupando o 7º e o 9º lugar, respectivamente. A Quarta Praia, em Morro de São Paulo (BA), estreou no ranking de 2022 com destaque, aparecendo na 4ª posição.

