Foz do Iguaçu: PF APREENDE ADOLESCENTE COM CÉDULAS FALSAS RECEBIDAS PELOS CORREIOS

Na tarde desta quinta-feira (23/06), policiais federais apreenderam um adolescente de 14 anos de idade, com cédulas falsas ao recebê-las num envelope postado nos Correios. O flagrante ocorreu logo após o menor receber a correspondência num estabelecimento comercial, localizado em Foz do Iguaçu/PR. A ação teve a colaboração da Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios no Paraná (CSEC/PR).

As notas apreendidas simulam itens de segurança presentes em cédulas autênticas como, por exemplo, elementos fluorescentes, fio de segurança e faixa holográfica. Caso entrassem em circulação, poderiam causar prejuízos a terceiros de boa-fé.

Os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu, para fins de perícia e prosseguimento das investigações. O adolescente foi conduzido à Polícia Civil, onde foi autuado pela prática de ato infracional equiparado ao crime de moeda falsa.

A apreensão faz parte da Operação Controle Brasil, articulada pela Secretaria de Operações Integradas (SEOPI) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, integrando diversos órgãos no combate aos delitos de contrabando e descaminho de bebidas, fumo e insumos agrícolas.

Disque-Denúncia

(45) 99116-8691 (telefone/Whatsapp)

(Com CS/PF/Foz)