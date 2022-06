Infraestrutura: FOZ DO IGUAÇU É A CIDADE QUE MAIS RECEBEU RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL, DIZ O DEPUTADO VERMELHO

O deputado federal Vermelho disse ontem que é a primeira vez na história que o governo federal investe tantos recursos em Foz do Iguaçu, sendo a maior parte da Itaipu Binacional. São mais de R$ 1,1 bilhão em obras de infraestrutura, urbanismo, segurança e saúde que beneficiam moradores e turistas que visitam a cidade. Na região Oeste a Binacional investe mais R$ 600 milhões, totalizando R$ 1,7 bi.

“Obras esperadas há mais de 30 anos saíram do papel e estão gerando empregos e desenvolvimento em nossa região. É um feito histórico”, pontua Vermelho.

Ponte e perimetral

Entre as obras, o deputado citou a Ponte da Integração e a Perimetral Leste. “Recordo que em maio de 2019 participamos, junto com o presidente, do lançamento da pedra fundamental da segunda ponte e hoje vemos, com alegria, que quase 90% das obras foram realizadas”, diz o parlamentar.

O deputado afirma que a nova ponte deverá ser inaugurada em setembro deste ano. Já a perimetral Leste ficará pronta em 2023. Somente nessas duas obras os investimentos chegam a R$ 703 milhões. “Essas duas obras encurtam distâncias, agilizam o transporte, aumentam a segurança e a integração entre os dois países”, acrescenta Vermelho.

Rodovia das Cataratas

Também com recursos do governo federal (via Itaipu) está assegurada a duplicação da BR-469, a única via de ligação entre a cidade, o aeroporto e o Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as Cataratas. “Os recursos, no valor de R$ 265 milhões, já estão garantidos, a licitação está em andamento e as obras devem começar em breve. Mais uma antiga reivindicação que está sendo atendida pelo nosso governo”, diz Vermelho.

HUB do Mercosul

O Aeroporto Internacional das Cataratas foi totalmente modernizado. A pista de pouso e decolagem foi ampliada e passará a receber voos diretos dos Estados Unidos e da Europa. Os investimentos passam de R$ 111 milhões, sendo R$ 80 milhões da Itaipu e R$ 31 milhões da Infraero.

“Com essas intervenções, nosso aeroporto já é considerado um dos melhores do Sul do país. Teremos capacidade de atender até 5 milhões de passageiros por ano, aumentando o fluxo de turistas e gerando mais empregos e renda. Será, sem dúvida, um HUB do Mercosul”, argumenta Vermelho.

Outra obra anunciada por Itaipu é a iluminação da BR-277 no trecho entre Foz do Iguaçu e São Miguel. Serão 20 quilômetros iluminados que aumentarão a segurança de quem trafega nesta rodovia.

Vermelho também apontou outros investimentos que Itapu está fazendo na cidade, como a revitalização do Gramadão, a construção de ciclovias e o Mercado Municipal. “São obras que aumentam a qualidade de vida da nossa população e acabam gerando mais postos de trabalho”.

Investimentos na região

Na região Oeste e Noroeste, os investimentos em obras de infraestrutura somam quase R$ 600 milhões. “São recursos que geram emprego, garantem a mobilidade urbana e melhoram a qualidade de vida da população”, disse o deputado.

“Bolsonaro sabe que a nossa região tem sido a vanguarda do agronegócio e que precisa melhorar a sua infraestrutura e logística. Por isso ele tem autorizado Itaipu financiar esse volume de obras”, pontua o parlamentar.

Entre as obras citadas por Vermelho estão a Estrada Boiadeira (R$ 239 milhões), a duplicação da BR-277 na região de Cascavel (R$ 69 milhões), o contorno oeste ligando a BR-277 com a BR-163 (R$ 101,5 milhões) e os investimentos em Guaíra, que passam de R$ 100 milhões.

Grandes investimentos

O governo federal também anunciou investimentos a longo prazo de R$ 1 bilhão na revitalização do sistema de Furnas. Outras R$ 3,2 bilhões serão investidos na modernização tecnológica da usina de Itaipu.

(Com Assessoria)

(Com Assessoria)