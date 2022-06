Infraestrutura: HOMOLOGADA LICITAÇÃO PARA DUPLICAR A RODOVIA DAS CATARATAS, COM RECURSOS FEDERAIS

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) publicou em Diário Oficial a homologação do resultado da licitação da duplicação da Rodovia das Cataratas (BR-469) em Foz do Iguaçu, na região Oeste. A publicação também adjudica a execução da obra ao Consórcio Dalba/Bandeirantes, formado pelas empresas Dalba Engenharia e Empreendimentos Ltda. e Comércio Bandeirantes Ltda., que apresentou a proposta de preços mais vantajosa para a administração pública, no valor de R$ 129.663.982,03, e teve seus documentos de habilitação aprovados.

Agora o consórcio deve apresentar a documentação necessária para assinatura de contrato, que será seguida pela emissão de ordem de serviço, estabelecendo a data de início dos trabalhos.

Está prevista a duplicação da BR-469 em um trecho de 8,7 quilômetros, entre o trevo de acesso à Argentina e o portal de entrada do Parque Nacional Iguaçu. Também serão implantadas vias marginais, passeios, ciclovia, uma nova ponte sobre o Rio Tamanduá, passa-faunas, iluminação com LED e quatro viadutos, no km 2+260, no km 3+970, no km 7+600 e no acesso ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu.

O prazo de execução da obra é de 18 meses, período durante o qual também será executada a restauração do pavimento existente da BR-469 e sua manutenção.

