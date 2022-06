Foz do Iguaçu: CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR NESTA SEGUNDA-FEIRA (27)

Segunda-feira com oportunidade para quem busca emprego em Foz do Iguaçu, a Agência do Trabalhador anunciou 299 novas vagas disponíveis.

Em caso de interesse em alguma vaga, entre em contato no telefone 45 3545-5450 e confirme as vagas disponíveis ou vá até o local na R. Xavier da Silva, 834, no Centro.

O atendimento é das 7h30 às 13h30. O serviço é gratuito! Confiram as vagas disponíveis:

-Açougueiro – possuir experiência comprovada na função, trabalhar das 12h10 às 20h30. Região da vila C.

-Açougueiro – masculino com experiência comprovada na função e residir na região do Morumbi.

-Ajudante de bar – possuir experiência na função e CNH B.

-Atendente de lanchonete – possuir perfil jovial e veículo próprio devido ao horário de trabalho (das 17h00 às 01h30)

-Auxiliar administrativo – feminino com ensino médio completo.

-Auxiliar de cozinha – feminino com experiência na função e CNH B.

-Auxiliar de cozinha – possuir perfil jovial e veículo próprio devido ao horário de trabalho (das 17h00 às 01h30)

-Auxiliar de limpeza – masculino com experiência comprovada na função.

-Auxiliar de limpeza – feminino, residir próximo a Vila Yolanda e ter disponibilidade para trabalhar após as 22h00 e aos finais de semana.

-Auxiliar de produção – para o frigorífico Lar em Matelândia com idades entre 18 e 50 anos. Ex-funcionários devem entrar em contato antecipadamente.

-Auxiliar de produção – masculino com experiência na função, empresa fica localizada na área industrial e com difícil acesso para quem depende de transporte público.

-Auxiliar de produção – possuir perfil jovial, irá atuar na produção de pisos e revestimentos (peças cimentícias) trabalhar em equipe; preferencialmente residir na região do 3 Bandeiras.

-Auxiliar de produção – possuir experiência comprovada na função (qualquer área de produção).

-Auxiliar de produção – masculino, irá realizar separação dos materiais recicláveis em bancadas, realizar a destruição, segregação e acondicionamento de diversos tipos de mercadorias, alimentar manualmente máquinas com materiais, carregamento e descarregamento manual em caminhões de tipo diversos de materiais, limpeza e conservação do local de trabalho.

-Auxiliar de produção – masculino, possuir experiência comprovada na montagem e desmontagem de peças automotivas.

-Carpinteiro – masculino com experiência comprovada na função.

-Cartazeiro/cartazista – possuir experiência na função.

-Chapeiro – masculino com perfil jovial e veículo próprio devido ao horário de trabalho (das 17h00 às 01h30)

-Coordenador de turno – possuir experiência em fast-food ou coordenação de loja, ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar das 15h00 às 23h20.

-Costureiro(a) de máquina reta – possuir experiência na função, trabalhar de segunda à sexta.

-Empregada doméstica – feminino com experiência comprovada na função, lavar, passar e cozinhar, residir próximo da região da Vila Yolanda.

-Engenheiro elétrico – possuir experiência na função e CNH AB.

-Garçom – possuir experiência comprovada na função, trabalhar das 14h40 às 23h.

-Garçom – possuir experiência comprovada na função.

-Mecânico de ar-condicionado – possuir experiência comprovada na função e CNH AB.

-Mecânico de automóvel – masculino com experiência na função e CNH B.

-Mecânico de automóvel – masculino com experiência na função e CNH B.

-Mensageiro – masculino com experiência comprovada na função, CNH B e disponibilidade para trabalhar das 14h40 às 23h00.

-Merendeiro – (vaga pcd) possuir experiência na cozinha e habilidade para manusear utensílios de cozinha. (faca, panela, etc.)

-Montador de automóveis – masculino com experiência na função.

-Motoboy – masculino com moto própria e CNH A.

-Motorista entregador – masculino com experiência comprovada na função e residir na região do Morumbi. (trabalhar em supermercado).

-Operador de caixa – feminino com ensino médio completo.

-Operador de caixa – possuir ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar no período da tarde/noite.

-Operador de caixa – feminino com experiência na função e disponibilidade para trabalhar em escala 6×1 (feriados e finais de semana), ensino médio completo e residir na região do Morumbi.

-Operador de prensa – prensar materiais reciclados, masculino com experiência comprovada na função, trabalhar no Jardim Guarapuava.

-Padeiro – possuir experiência na função e CNH B.

-Padeiro – masculino com experiência em panificação.

-Pedreiro – possuir experiência comprovada na função.

-Pedreiro – possuir experiência comprovada na função.

-Pintor de automóveis – masculino com experiência na função.

-Preparador de estruturas metálicas – masculino com experiência comprovada na função, trabalhar na obra da ponte.

-Recepcionista de hotel – masculino com inglês e português fluente e CNH.

-Chapeador – masculino com experiência na função.

-Repositor – masculino com disponibilidade para trabalhar no período da tarde/noite.

-Repositor – vaga PCD

-Repositor – masculino com experiência na função, residir na região do Morumbi.

-Separador de material reciclável – feminino com experiência na função, trabalhar no Jardim Guarapuava.

-Serralheiro – masculino com experiência na função.

-Servente de limpeza – possuir experiência na função.

-Soldador – masculino com experiência na função, trabalhar na obra da ponte.

-Técnico em panificação – possuir experiência na função, com BNH B e veículo próprio.

-Vendedor interno – feminino com perfil comunicativo, ensino fundamental completo e inglês básico, residir preferencialmente na região da vila A ou vila C.

-Vendedor pracista – possuir experiência na função e veículo próprio, trabalhar com venda de alimentos.

-Zeladora – feminino com experiência comprovada na função. trabalhar em loja.

(Com AMN)