Foz do Iguaçu: PODEMOS IGUAÇUENSE LANÇA BIBIANA ORSI PRÉ-CANDIDATA A DEPUTADA FEDERAL

Com a presença do presidente estadual, economista Gustavo Castro, o Podemos de Foz do Iguaçu lançou na noite de quarta-feira, 22 de junho, a pré-candidatura da policial federal Bibiana Orsi para a Câmara dos Deputados. O ato contou com a participação de lideranças locais e regionais, além do vereador Cabo Cassol e do pré-candidato a deputado estadual, Celino Fertrin. O partido conta com a força política dos três senadores paranaenses: Álvaro Dias, Flavio Arns e Oriovisto Guimarães.

O presidente estadual do Podemos, Gustavo Castro, disse que fez questão de estar presente para trazer o apoio aos pré-candidatos Bibiana Orsi (a deputada federal) e Celino Fertrin (a deputado estadual). “Chega de eleger gente de fora, aquele que vem aqui ganha votos e some. Bibiana é uma das mais importantes lideranças do quadro do Podemos no Paraná e com todas as chances de se eleger deputada federal. Vai representar Foz do Iguaçu e o oeste do Paraná no Congresso Nacional”, assegurou.

PRINCIPAIS PONTOS

Em clima de empolgação, Bibiana fez um pronunciamento citando algumas das principais bandeiras como o resgate da moralidade pública e o combate à corrupção. Falou ainda em defesa das mulheres, da educação e da família. Anunciou que em Brasília vai ajudar em avanços que ela considera fundamentais como a reforma política e o fim do foro privilegiado que, segundo ela, protege gestores corruptos. “Todos são iguais perante a lei. Porque políticos são tratados diferentes com o foro privilegiado? Essa impunidade tem que acabar porque quem anda na linha não teme a lei”, argumentou.

“OS PIORES BANDIDOS USAM TERNOS”

No pronunciamento, Bibiana afirmou: “Nesse país os piores bandidos usam terno. A corrupção se autoalimenta porque um prefeito corrupto ajuda a eleger vereadores corruptos e apóia candidato a deputado corrupto. E assim o clube da podridão se garante. As reformas que o Brasil precisa só vão ocorrer com mudanças no Congresso. Nenhum Presidente consegue governar a contento onde um terço do Congresso Nacional é investigado ou processado por corrupção. E a indignação em ver operações como da Lavajato ser esquartejada é uma das minhas motivações para ser pré-candidata”, destacou.

COMBATE À IMPUNIDADE

Bibiana também anunciou que é favorável a proposta de prisão em segunda instância como forma de reduzir a impunidade no país. “É uma questão de civilidade. Quem tem dinheiro contrata advogados. Somos o único país do mundo onde o criminoso é condenado em primeiro grau, confirmado em segunda instância, vai ao STJ e nos tribunais superiores rasgam a sentença”, comentou.

Na economia, a pré-candidata comentou sobre aproveitamento da macrorregião fronteiriça com estruturação e desenvolvimento das potencialidades como comércio de importação e exportação, serviços integrados e o turismo com ampla capacitação e expansão em todos os níveis.

Além disso, defendeu a educação em tempo integral e investimentos no ensino de base. Disse que essa seria uma forma de preparar melhor os estudantes para a fase acadêmica e o Brasil ter uma geração de profissionais mais preparados para o mercado de trabalho.

(Com Assessoria)