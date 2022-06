Fronteira: UCP OFERECE VAGAS PARA CURSO DE MEDICINA NO SEGUNDO SEMESTRE, SEM VESTIBULAR

A UCP (Universidade Central do Paraguai) está com as matrículas abertas para quem quer estudar Medicina no Paraguai. As vagas são ofertadas em Ciudad Del Este (PY), vizinha a Foz do Iguaçu (PR), e em Pedro Juan Caballero (PY), na fronteira com Ponta Porã (MS).

Destino de milhares de brasileiros que sonham em fazer Medicina, o Paraguai se transformou no grande centro formador de profissionais na área médica do Conesul e, em agosto, uma nova leva de estudantes chegará ao país vizinho para iniciar o primeiro semestre do curso. Esses estudantes têm a oportunidade de estudar naquela que é considerada a melhor faculdade de Medicina do Paraguai.



Acadêmicos participam de ações práticas ao longo de todo o curso (Foto: Assessoria).

A UCP é reconhecida pelo CONES (Conselho de Educação Superior do Paraguai), na Resolução 166/2015 da Lei 4995/2013. O curso também possui cadastro no Registro Nacional de Ofertas Acadêmicas, Cadastro de Carreiras de Graduação, Programas de Graduação e Pós-Graduação de Instituições de Ensino Superior, o que garante a validade do diploma dos formados perante às autoridade. A UCP ganhou reconhecimento, inclusive, dentro do meio acadêmico, devido a qualidade do ensino.

Tanto em Ciudad Del Este, quanto em Pedro Juan Caballero, a Universidade Central do Paraguai já faz parte do cotidiano das regiões de fronteira com o Paraná e Mato Grosso do Sul, movimentando a economia local e transformando as duas cidades em centros universitários.

Projetos da UCP atendem milhares de pessoas em várias cidades do Paraguai (Foto: Assessoria).

Os vários projetos de extensão universitária em parceria com órgãos governamentais, entidades e clubes de serviço, atendem milhares de pessoas de forma gratuita em dezena de cidades paraguaias e também em clínicas em Ciudad Del Este, Minga Guazú e Pedro Juan Caballero, .

As matrículas já podem ser feitas no site www.medicinaucp.com. Outras informações são repassadas pelos telefones +55 67 99677.0757 ou pelo +595 983.798050, e também podem ser solicitadas via e-mail medicinakarlos@gmail.com

Veja quais os documentos necessários para matricula:

Cópia autenticada do RG;

Histórico Escolar do Ensino Médio autenticado;

Certidão de Nascimento;

Número de telefone celular;

CPF;

E-mail;

Antecedentes criminais;

Comprovante de residência.

Universidade oferece estrutura de excelência, para aulas teóricas e práticas. Você acompanha a UCP pelo Instagram e sabe mais sobre a Instituição no site Medicina UCP.

(Com Campo Grande News)