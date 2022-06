Paraná: SEIS PROJETOS AVANÇAM NA COMISSÃO DE TURISMO, PRESIDIDA PELO DEPUTADO SOLDADO FRUET

Sob a presidência do deputado estadual Soldado Fruet (PROS), a Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa emitiu pareceres favoráveis a seis projetos de lei (PLs) na segunda reunião ordinária de 2022, realizada nesta segunda-feira (27). “Seguimos firmes no apoio a propostas que contribuem para o desenvolvimento desse setor tão relevante para o nosso Estado, uma indústria limpa, que gera riquezas e renda e movimenta diversos setores da economia paranaense”, destacou o parlamentar.

LITORAL – Entre as matérias aprovadas, está o PL 257/2022, de autoria do Poder Executivo, que tramita em regime de urgência. A proposição altera dispositivos da Lei n° 12.243, de 3 de agosto de 1998, que considera áreas especiais de interesse turístico e locais de interesse turístico, áreas e localidades situadas nos municípios de Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná.

CICLOTURISMO – A Comissão de Turismo autorizou o avanço na tramitação da criação de dois novos circuitos cicloturísticos no Estado, ambos propostos pelo deputado Delegado Fernando Martins: Entre Rios Noroeste (PL 423/2021), abrangendo 23 municípios situados entre os rios Ivaí (ao norte), Piquiri (ao sul) e Paraná (a Oeste); e Rio Paraná (PL 424/2021), que contempla 15 municípios banhados pelo rio. Passou também o PL 478/2021, assinado pelos deputados Tercílio Turini, Tiago Amaral, Goura, Evandro Araujo e Cobra Repórter. A matéria altera a Lei 20.673/2021, que instituiu o Circuito Cicloturístico Rota Norte Pé Vermelho, agregando os municípios de Apucarana, Califórnia e Cambira.

O deputado estadual Soldado Fruet (PROS) em reunião com os demais integrantes da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa. A Comissão é presidida pelo parlamentar iguaçuense.

GASTRONOMIA – Os deputados avalizaram o PL 343/2021, de autoria do Deputado Anibelli Neto, que insere no Calendário Oficial de Eventos Turísticos do Paraná o Festival de Gastronomia Caiçara, realizado na semana do dia 18 de julho, no município de Pontal do Paraná, no Litoral do Estado. O evento foi idealizado para celebrar o Dia da Cambira, comida típica preparada com tainha seca e defumada, acompanhada de banana e pirão.

TIRO DESPORTIVO – O colegiado validou ainda o PL 13/2022, da deputada Maria Victória e do deputado Tiago Amaral, que institui a Rota Turística do Tiro Desportivo no Estado do Paraná, incluindo os eventos promovidos pela Federação Paranaense de Tiro Esportivo, Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, Federação Paranaense de Tiro Prático e Confederação Brasileira de Caça e Tiro.

