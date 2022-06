Ensino Superior: UCP. A MELHOR UNIVERSIDADE DE MEDICINA DO PARAGUAI CONTINUA COM MATRÍCULAS ABERTAS

Considerada como a melhor faculdade de Medicina do Paraguai a Universidad Central del Paraguay (UCP) continua com as matrículas abertas paras as cidades de Pedro Juan Caballero e Ciudad Del Este (CDE), com a novidade que em sua primeira Sessão Plenária deste mês o Conselho Nacional de Educação Superior do Paraguai, habilitou o curso de Medicina naquela cidade e ainda autorizou a oferta de vagas para o Mestrado em Saúde Pública e ainda reconheceu o campus de CDE como a filial 1 da instituição.

Em Ciudad Del Este o curso de Medicina funciona desde o dia 6 de agosto do ano passado com capacidade para mais de 1200 alunos na moderna sede em frente ao Lago da República no bairro Boqueirão. Em Pedro Juan Caballero onde fica a sede principal da instituição e onde possui o maior número de alunos matriculados em vários semestres, instituição já faz parte do cotidiano da cidade com vários projetos de extensão universitária em parceria com órgãos governamentais e entidades e clubes de serviço.

Por isso a Universidad Central Del Paraguay (UCP) tem sido uma das mais procuradas por estudantes brasileiros vindos de todos os cantos do país em busca de um ensino de qualidade. Em suas instalações a UCP oferece toda a infraestrutura e condições de formação para os futuros médicos com professores/doutores capacitados e ensino de excelência que a faz ser reconhecida como a melhor instituição de Medicina no Paraguai.

A Universidad Central do Paraguay (UCP) está reconhecida pelo Conselho de Educação Superior do Paraguai (CONES) e o curso possui cadastro no Registro Nacional de Ofertas Acadêmicas, Cadastro de Carreiras de Graduação, Programas de Graduação e Pós-Graduação de Instituições de Ensino Superior, o que garante a validade do diploma dos formados perante as autoridades.

As matrículas podem ser feitas no site da universidade no www.medicinaucp.com. Informações / WhatsApp +55 67 99677 0757 e e-mail: medicinakarlos@gmail.com . As vagas são limitadas.

Website: http://medicinaucp.com

(Com Portal Terra)