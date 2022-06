Foz do Iguaçu: CENSO NO MUNICÍPIO INICIA NO DIA 1º DE AGOSTO

A partir de 1º de agosto, inicia em Foz do Iguaçu o Censo Demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A equipe de supervisores já está em campo com trabalhos do entorno urbanístico e, em breve, quase 300 recenseadores chegarão à cidade para fazer as entrevistas nos domicílios iguaçuenses.

A operação do IBGE visitará todos os domicílios do Brasil e retratará em números absolutos da realidade municipal. A população será contada e serão coletadas informações sobre saneamento básico, educação, migração, trabalho, saúde, entre outras. Todos os dados são sigilosos.

Os dados produzidos pelo IBGE com base nas informações coletadas com os cidadãos são a base de toda tomada de decisões governamentais, incluindo a divisão de verbas para municípios e estados. O censo também direciona os trabalhos universitários, instalação de empresas, indústrias e muito mais.

Divulgue o Censo, receba o IBGE e fique tranquilo! Os colaboradores andam de colete, crachá e suas identidades podem ser confirmadas elo site respondendo.ibge.gov.br.

(Com AMN)