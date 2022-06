Pndemia: BRASIL. APÓS QUASE 3 MESES, MÉDIA MÓVEL DE MORTES VOLTA A PASSAR DE 200

A média móvel de mortes por Covid-19, que considera dados dos últimos sete dias, voltou a ultrapassar a marca de 200 nesta terça-feira (28), e apresenta o maior índice desde 1º de abril, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Nesta terça, o indicador chegou a 208. Em 1º de abril, o índice foi de 205.

Nas últimas 24 horas, o país contabilizou 316 novas mortes, elevando o total desde o início da pandemia para 670.848. Em relação aos casos, a média móvel mantém tendência de alta observada desde a segunda quinzena no mês de junho.

Segundo a atualização, foram registradas 76.638 contaminações no último período. O total é de 32.206.954 infecções pelo coronavírus. A média móvel de casos encontra-se em 55.447.

Duas crianças morrem por dia por Covid-19 no Brasil

A Covid-19 matou, por dia, duas crianças menores de cinco anos no Brasil, desde o início da pandemia. Ao todo, 1.439 crianças nessa faixa etária morreram em decorrência da doença nos dois primeiros anos da pandemia no país.

É o que mostra um levantamento feito pelo Observa Infância em parceria com a Fiocruz, com base em dados coletados no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde.

Em 2020, foram registradas 599 mortes de crianças com até cinco anos em consequência da doença. Já em 2021, quando a letalidade da doença aumentou em toda a população, o número de vítimas infantis saltou para 840.

Dados preliminares divulgados pelo Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde indicam que a média de duas mortes diárias se mantém este ano. Entre janeiro e 13 de junho de 2022, o Brasil registrou um total de 291 óbitos entre crianças menores de 5 anos.

(Com CNN)