Ensino Superior: UNILA BUSCA APOIO DO DEPUTADO VERMELHO PARA CONSOLIDAR INFRAESTRUTURA PRÓPRIA

O deputado federal Vermelho recebeu em seu gabinete a visita do reitor da Unila, Gleisson Brito (foto ao lado com o deputado Vermelhor), que esteve na capital em busca do apoio do Legislativo e do Executivo para consolidar a infraestrutura da Universidade de Integração Latino-americana (Unila). O reitor explicou ao deputado que a busca da autonomia de infraestrutura é hoje uma das prioridades da Unila, ao lado da busca incessante pelo ensino de excelência.

Para desenvolver suas atividades acadêmicas e administrativas, a Unila aluga imóveis em diferentes áreas da cidade. “Fiquei impressionado em saber que a Unila está investindo quase R$ 10 milhões por ano em aluguéis de imóveis e nos colocamos à disposição para ajudar equacionar isso”, afirmou Vermelho. São cinco imóveis alugados para o funcionamento da universidade. O valor inclui IPTU, condomínios e seguro.

“Mesmo com as dificuldades enfrentadas, essa universidade presta um grande trabalho à comunidade, apresentando padrões de excelência em suas atividades de ensino, pesquisa a extensão”, disse o parlamentar. “Vamos somar esforços com a reitoria em busca da solução dos problemas”, acrescentou.

“Além de contribuir com a integração latino-americana, com o intercâmbio cultural e científico, a Unila movimenta a economia da cidade e da região porque seus professores, alunos e funcionários investem quase tudo o que ganham na economia da cidade”, frisou Vermelho.

O orçamento anual da Unila gira em torno de R$ 140 milhões. A universidade possui, atualmente, 6.597 alunos fazendo graduação, mestrado, especialização e doutorado. Para dar conta da tarefa, existem 418 professores e 517 servidores efetivos. São 29 cursos de graduação, sete de especialização, 12 de mestrado, um de doutorado e um de residência.

Os 6.597 alunos estão distribuídos em três unidades acadêmicas: Jardim Universitário 2.323, Parque Tecnológico Itaipu 4.162 e Edifício Almada 94.

Autonomia – “A independência com relação à infraestrutura predial é premissa para a autonomia universitária e para que os valores hoje empregados em pagamento de aluguéis possam ser redistribuídos para novas obras e para atender as atividades finalísticas: ensino, pesquisa e extensão”, disse o reitor.

Prédios em construção

A UNILA inaugurou em novembro de 2019 suas primeiras construções próprias: os edifícios que compõem o alojamento estudantil, localizado no Campus Integração, cuja pedra fundamental foi lançada em 2020.

O alojamento é composto por três blocos de edifícios, cada um com três pavimentos e elevador. São 44 apartamentos de 17,32 metros quadrados e 4 apartamentos destinados a pessoas com deficiência, biblioteca, salão para eventos, sala de convivência, cozinha e lavanderia comunitárias.

Também no campus Integração está em fase de conclusão o primeiro bloco de salas de aula. O edifício, que deve ser entregue no segundo semestre de 2022, tem 2.439,88 metros quadrados, divididos em dois pavimentos, com 10 salas de aula para 50 alunos, 3 salas para 25 alunos, 11 salas para até 3 professores e 3 salas para atendimento individualizado, espaços voltados às atividades administrativas, cantina e copa, instalações sanitárias e de serviços. O prédio terá capacidade para atender 575 estudantes por turno.

Um segundo bloco, com a mesma metragem, capacidade e distribuição de ambientes, está em fase de licitação. Há ainda um terceiro bloco, que deve entrar em processo de licitação no segundo semestre. Este bloco é um pouco maior – 2.998,50 metros quadrados – mas com a mesma distribuição de salas de aula e os demais espaços dos blocos 1 e 2.

Eficiência energética – Também está em fase de aprovações e adequações técnicas a construção de uma edificação de alta eficiência energética com balanço anual de consumo de energia próximo a zero (Nzeb). Essa edificação, que tem parceria da Eletrobras, irá abrigar um laboratório e será aberta ao público.

Pretende-se, com ela, fomentar a pesquisa na área, incentivando a indústria nacional na produção de novas tecnologias. Igualmente, intenta-se demonstrar a viabilidade de construções caracterizadas, concomitantemente, pela economia energética e pela confortabilidade.

(Com Assessoria)