Transporte Coletivo: AUMENTO DA TARIFA ENTRA EM VIGOR NESTA SEGUNDA-FEIRA (04)

O Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu – Foztrans reforça que, a partir desta segunda-feira (04), entram em vigor os novos valores da tarifa do transporte coletivo. As novas tarifas são de R$ 5,00 e de R$ 2,50 para estudantes. Os usuários que utilizarem o Cartão Cidadão pagarão R$ 4,50, e R$ 2,25 – no caso dos estudantes.

Com o desconto de R$ 0,50, o aumento será de 9,75%, valor muito abaixo do principal impacto que o transporte coletivo sofreu com os sucessivos reajustes do óleo diesel. Somente este ano, até o último dia 18 de junho, os reajustes somaram 56,09%. Desde março, quando a Prefeitura assinou o contrato emergencial para a operação do transporte coletivo, o diesel aumentou 48,09%.

Para aliviar este impacto e garantir que os custos não sejam repassados de forma integral aos usuários, a prefeitura irá enviar uma nova proposta de suplementação orçamentária à Câmara Municipal para subsidiar estes valores.

Ainda de acordo com o diretor superintendente do Foztrans, Licério Santos, foi enviado um ofício esta semana à Viação Santa Clara – empresa responsável pela operação do transporte coletivo -, informando que os usuários e empresas que fizeram a recarga do Cartão Cidadão antes do dia 01 de julho seguirão pagando R$ 4,10 por 30 dias – ou seja, até o final do mês. “Foi um cuidado que nós tomamos, em respeito à população e às empresas”, destacou Licério.

(Com AMN – Foto: Christian Rizzi/PMFI)