Terra das Cataratas: FOZ DO IGUAÇU SEDIARÁ LARGADA DO RALLY DOS SERTÕES 2022

Foz do Iguaçu, no Paraná, será o palco da largada do Rally dos Sertões, mais tradicional competição off-road do país, que neste ano de 2022 chega a sua 30ª edição. A abertura oficial do evento será no dia 26 de agosto, no Parque Nacional do Iguaçu, véspera da largada para carros, motos, quadriciclos e UTVs.

Da região da “Tríplice Fronteira” com a Argentina e Paraguai, os competidores percorrerão mais de 7,2 mil quilômetros, cruzando os estados do Paraná (Foz do Iguaçu e Umuarama), São Paulo (Presidente Prudente), Mato Grosso do Sul (Campo Grande e Costa Rica), Mato Grosso (Barra dos Garças e São Félix do Araguaia), Tocantins (Palmas e Mateiros), Piauí (Bom Jesus), Balsas e Imperatriz (Maranhão), Pará (Paragominas e Salinópolis) – a bandeirada final está prevista para ocorrer no dia 10 de setembro.

Foz do Iguaçu já esteve anteriormente, na edição de 2015, no roteiro do Rally dos Sertões, quando foi palco do encerramento da competição. Desta vez, ao ser palco da abertura do evento, coloca pela primeira vez o estado do Paraná como sede da largada da corrida off-road. De acordo com os organizadores da prova, os 4.811 km de trechos cronometrados que os pilotos terão que percorrer fazem da atual edição da prova a maior do mundo, superando em aproximadamente 800 km a distância do Rally Dakar.

Jaime Mendes,vice-presidente do Visit Iguassu, estima que aproximadamente 2 mil pessoas, entre pilotos, mecânicos e técnicos, estejam na cidade para a ocasião da largada da prova, bem como familiares dos competidores. “Além do mais, muitas pessoas devem vir de regiões próximas para verificar de perto como vão ser os treinos e os preparativos”, afirma o executivo, ressaltando que a cidade irá ceder à organização do evento um amplo espaço – com arquibancada para 5 mil pessoas – onde irá acontecer o treinamento, o aquecimento e, é claro, a largada da prova.

Para o vice-presidente da Visit Iguassu, associação de empresários da área de hotelaria e turismo de Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú (Argentina) e Ciudad del Este (Paraguai), o Rally dos Sertões “será mais um grande acontecimento para o nosso calendário anual de eventos”, o que faz com que a cidade paranaense já esteja com “muita mídia junto às redes sociais por parte destas empresas organizadoras”.

Palco da largada da prova, o Parque Nacional do Iguaçu, com suas Cataratas, é o principal cartão-postal da cidade e destino preferido dos turistas que visitam a cidade – nos quatro dias de feriado de Corpus Christis, o local recebeu 25.466 visitantes. “O evento trará gente do Brasil todo e de fora também. Este fato é muito importante para divulgar o turismo de Foz e o parque onde estão as Cataratas do Iguaçu”, diz Mendes.

