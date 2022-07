Estágios: INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO NO FOZ PREVIDÊNCIA ABREM NESTA SEXTA (8)

Começa nesta sexta-feira (8) o período de inscrição para o Processo Seletivo de Estágio da autarquia Foz Previdência – Fozprev. As vagas são destinadas aos estudantes maiores de 16 anos, cursando o ensino médio e superior. As inscrições devem ser feitas somente pela internet: www.fozprev.pmfi.pr.gov.br/selecao2022, até o dia 24 de julho.

Para o nível superior as vagas são para: Administração. Ciência da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Sistemas de Informação, todas a partir do 3º período até o 6º, e Direito para cadastro reserva, do 4º ao 7º período.

A seleção simplificada passará pelas etapas de seleção das notas e entrevista com os candidatos pré-aprovados. O edital foi publicado no Diário Oficial da última segunda-feira (4) e pode ser visto em:

Carga horária e remuneração – A carga horária varia de 20h a 30h semanais – sendo das 8h às 14h para estudantes de nível médio, com bolsa auxilio de R$ 511, e das 7h30 às 13h30 para o nível médio, com remuneração de R$ 954. O auxílio transporte é de R$ 150 ao mês.

Documentação necessária – No ato da inscrição, o candidato precisa anexará as seguintes documentações: documento de identificação com foto; CPF; declaração de matrícula; documento comprobatório de notas e foto.

Para os alunos do ensino superior também é permitida a inclusão de currículo e anexos do documento, como certificados de cursos, carta de recomendação e carteira de trabalho. A apresentação desses documentos é facultativa, contudo, poderá aumentar a pontuação no certame.

A divulgação da classificação final será publicada no dia 30 de agosto, via Diário Oficial do Município de Foz do Iguaçu.

(Com AMN)