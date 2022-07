Paraná: DEPUTADO SOLDADO FRUET COBRA NOVAMENTE FIM DA TARIFA MÍNIMA DA SANEPAR

O deputado estadual Soldado Fruet (PROS) subiu à tribuna da Assembleia Legislativa (ALEP) na sessão desta quarta-feira (06) para reforçar o pedido do fim imediato da tarifa mínima de água e esgoto da Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) e adoção da cobrança proporcional ao consumo. A solicitação foi formalizada pelo parlamentar em outubro do ano passado, através de requerimento ao secretário-chefe da Casa Civil e aos diretores-presidentes da Sanepar e da Agepar (Agência Reguladora do Paraná).

Para o Soldado Fruet, “é uma vergonha” a Sanepar pregar economia no consumo, mas não prestigiar quem economiza. “Ontem, recebi de um conhecido o extrato de suas últimas onze faturas da Sanepar. No período, ele consumiu 34 metros cúbicos, mas pagou 56 metros cúbicos”, relatou, destacando que não considera justo a pessoa ter pago 64% a mais do que consumiu.

“Sabemos que não existe intenção do Governo em acabar com isso, afinal essa tarifa mínima ajuda a Sanepar a ter mais de R$ 1 bilhão de lucro anual, dinheiro que vai para os bilionários acionistas da empresa”, afirmou. Na avaliação do parlamentar, “esse é mais um fato que comprova que o Governo do Estado trabalha para meia dúzia de bilionários e não para os paranaenses”.

O deputado do PROS ressaltou que, em resposta ao seu requerimento, a Sanepar jogou a responsabilidade para a Agepar, que, por sua vez, não lhe respondeu. Porém, o Soldado Fruet lembrou que, em audiência pública realizada pela Câmara Municipal de Curitiba em abril de 2021, o diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile, declarou que há um ano e meio já havia pedido à Agepar a extinção da tarifa mínima. Em março deste ano, a Agepar abriu uma consulta pública para debater a possibilidade do fim da tarifa mínima, mas o resultado desse processo ainda não foi divulgado.

