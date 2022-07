Apoio: BOLSONARO VAI A POSTOS DE COMBUSTÍVEIS EM SP, E É CHAMADO DE ‘MITO’ EM PIZZARIA

O presidente Jair Bolsonaro(PL) esteve nesta sexta-feira, 8, em diferentes postos de combustíveis na cidade de São Paulo. Ao lado do ex-ministro da Infraestrutura e pré-candidato ao governo do Estado, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), e da deputada federal Carla Zambelli (PL) e de outras autoridades, o chefe do Executivo foi recebido por apoiadores e conversou com frentistas sobre a redução dos preços nas bombas. “Tem que colocar uma placa aqui: Baixou o preço dos combustíveis, é culpa do Bolsonaro”, disse um dos trabalhadores ao presidente da República, que riu do comentário e sugeriu valores diferentes para diferentes eleitores. “Para quem é eleitor do Lula, cobrar o preço anterior”, mencionou o mandatário, antes de tirar uma foto com os funcionários e o ex-ministro.

Sob gritos de “mito”, o presidente também esteve em uma pizzaria na capital paulista, onde foi recebido por diversos apoiadores, que faziam fila para gravar e fotografar.

A redução no preço dos combustíveis aconteceu após Estados adotarem a limitação da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), de 17% ou 18%, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). A estimativa do governo é que em alguns lugares do país a mudança signifique diminuição média de R$ 1,55 no valor do litro da gasolina. No Rio de Janeiro e em Minas Gerais, no entanto, a redução chega a R$ 1,94 e 1,86 por litro do combustível. Além disso, o Ministério de Minas e Energia (MME) espera uma queda de R$ 0,31 no preço médio do litro do etanol hidratado.