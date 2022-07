Brasil: PF ABRE INQUÉRITO PARA INVESTIGAR AMEAÇAS A JUIZ QUE MANDOU PRENDER MILTON RIBEIRO

A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar ameaças que estão sendo feitas ao juiz Renato Borelli, de Brasília.

A intenção é investigar e buscar autores de ameaças virtuais, assim como o ataque que o magistrado sofreu quando saia de casa, no Distrito Federal, e seu veículo foi atingido por fezes e ovos.

Ele foi responsável por autorizar a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, em 22 de junho, e foi solto um dia depois, e é investigado por corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência por suposto envolvimento no esquema de liberação de verba no MEC favorecendo pastores.