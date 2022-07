Entenda: CARTÃO DO AUXÍLIO BRASIL COM DÉBITO SERÁ ENTREGUE A 6,6 MILHÕES; VEJA COMO FUNCIONA

Os beneficiários do Auxílio Brasil terão acesso gradativamente aos novos cartões com a marca do programa, com chip e que poderão ser usados para pagar compras no débito. Atualmente, além da logomarca do antigo Bolsa Família, eles só têm a função de saque.

Criado para substituir o Bolsa Família desde novembro de 2021, o programa atende 18,1 milhões de pessoas, com repasse de R$ 400 mensais, que pode aumentar para R$ 600 neste ano, caso a PEC dos Benefícios seja aprovada na Câmara na semana que vem.

“A versão modernizada tem chip na função débito, que permite aos usuários realizar compras, acompanhar e movimentar a conta, controlar despesas, além de permitir pagamentos e saques totais ou parciais do benefício”, afirma o Ministério da Cidadania, em nota.

Segundo a pasta, num primeiro instante, vão receber os cartões beneficiários do programa na modalidade poupança social digital. “A emissão ocorre de forma gradual para um público estimado de 6,6 milhões de famílias que ingressaram no programa a partir de novembro de 2021. Neste primeiro mês, a previsão é de que sejam emitidos 3,2 milhões de cartões”, explica.

Como proceder

Para o beneficiário que receber o cartão, a senha para uso pode ser cadastrada em unidades lotéricas, agências da Caixa e pelo aplicativo Caixa Tem. A Caixa Econômica Federal é a responsável pela produção dos cartões e por encaminhar e atender os usuários.

A intenção é fazer com que as famílias atendidas pelo Auxílio Brasil sejam bancarizadas por meio da aquisição dos novos cartões do programa, assim como ocorreu com o auxílio emergencial, pago em 2020 e 2021, por meio de conta digital e aplicativo, durante a pandemia de coronavírus.

“O objetivo é agregar eficiência ao pagamento do Auxílio Brasil, dar mais liberdade aos beneficiários e ampliar as ferramentas de segurança. Isso porque a tecnologia de chip de contato reduz riscos de clonagem”, afirma o ministério.

Perguntas e respostas sobre a mudança

1. O que é o cartão bancário Auxílio Brasil na função débito?

É um cartão que possibilita compras em estabelecimentos comerciais para pagamento por débito, além do saque total ou parcial do benefício em toda a rede de pagamentos da Caixa e bancos 24h.

2. Qual o objetivo do novo cartão?

Modernizar o pagamento do Auxílio Brasil e dar mais independência ao beneficiário na realização de compras, além de aumentar a segurança das transações. A tecnologia de chip de contato reduz riscos de clonagem.

3. O cartão será encaminhado a todos os beneficiários do Auxílio Brasil?

A expectativa, num primeiro instante, é de que sejam emitidos cartões para as famílias que recebem o benefício na modalidade poupança social digital e tiveram o benefício concedido a partir de novembro de 2021.

4. Quantas famílias vão receber o cartão?

A ação especial de emissão de cartões ocorre de forma gradual, para um quantitativo estimado de 6,6 milhões de famílias que ingressaram no programa a partir de novembro de 2021, e que recebem o benefício na modalidade poupança social digital. No primeiro mês estão sendo emitidos 3,2 milhões de cartões.

5. Onde a família pode cadastrar a senha do cartão?

O cadastramento pode ser realizado em agências da Caixa, nas lotéricas e por meio do aplicativo Caixa Tem, a partir da opção “Auxílio Brasil” e depois “Criar senha do cartão”.

6. Houve prioridade para algum público para a emissão dos cartões?

Sim. Foi considerada a qualidade de canais de pagamento em cada município. A prioridade é para os municípios que não apresentam canal de pagamento da Caixa ou aqueles que têm unidades de pagamento mais sobrecarregadas.

7. Quais informações estão no cartão bancário Auxílio Brasil?

Na parte da frente:

• Identificação do Programa Auxílio Brasil

• Número do cartão

• NIS do Responsável Familiar (RF)

• Nome do RF

• Validade do cartão

• Número da conta

Na parte de trás:

• Canais de atendimento do Ministério da Cidadania e da Caixa

• Nomes da Caixa e Ministério da Cidadania

• Bandeira do Caixa Aqui

• QR Code

• Bandeira do banco 24 Horas

• Bandeira da Elo ou Visa

8. Como as famílias recebem o cartão?

O cartão será encaminhado pelos correios ao endereço da família informado no Cadastro Único. O cartão é encaminhado juntamente com o porta-cartão, que contém informações importantes sobre os cartões, como:

• Funcionalidades do cartão

• Como cadastrar a senha do cartão

• Condicionalidades do programa

• Calendário de pagamento do programa

• Canais de atendimento do Ministério da Cidadania e da Caixa