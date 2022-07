Foz do Iguaçu: PROGRAMA “COMIDA BOA” SERÁ AMPLIADO NA CIDADE

O prefeito recebeu, na manhã desta sexta-feira (08), o secretário de estado da Justiça, Família e Trabalho, Rogério Carboni, que anunciou a ampliação do Programa Comida Boa em Foz do Iguaçu.

Atualmente, 3.071 famílias são atendidas pelo programa. Com a ampliação, 902 novas famílias serão beneficiadas. Somente no mês de junho deste ano, 1.513 famílias receberam o cartão do Programa Comida Boa em Foz.

O encontro entre o prefeito e Rogério Carboni teve como objetivo estreitar a relação entre o Município e o Governo do Estado, através de parcerias envolvendo programas sociais.

“Além do programa Comida Boa, o Estado tem outras parcerias sociais com Foz do Iguaçu, como por exemplo, o programa Recomeça Paraná, que possibilita o repasse de até R$ 900 por pessoa, por microempreendedor em situação de vulnerabilidade. Temos parceria, também, com o programa Cartão Futuro, entre outras ações que atacam a vulnerabilidade social”, ressaltou o secretário.

Comida Boa

Cerca de 90 mil famílias paranaenses utilizam todo mês o Cartão Comida Boa nos 399 municípios paranaenses. Trata-se de um programa do Governo do Estado voltado à população em situação de vulnerabilidade, que disponibiliza um crédito de R$ 80 voltado à compra de alimentos e artigos de necessidade imediata. . Desde dezembro de 2021, o programa atendeu 6.506 famílias em situação de vulnerabilidade em Foz do Iguaçu.

“É por meio dessas parcerias, entre município e Estado, que a transformação social acontece. São programas importantes para combater a vulnerabilidade e enfrentar os desafios do resgate social”, reforçou Carboni.