Oportunidade: PRAZO DE INSCRIÇÕES PARA PSS DA EDUCAÇÃO É PRORROGADO PARA 22 DE JULHO

O prazo para encerramento das inscrições para o PSS (Processo Seletivo Simplificado) de professores e pedagogos rede estadual de ensino foi prorrogado para as 16 horas do dia 22 de julho. A data final era, inicialmente, nesta quinta-feira (7). Até esta quinta, mais de 65 mil pessoas já se inscreveram.

A data da prova objetiva também foi adiada e, agora, acontecerá no dia 25 de setembro. Ela será aplicada simultaneamente nos municípios-sede de cada um dos 32 Núcleos Regionais de Educação. A consulta dos locais de prova estará disponível a partir de 19 de setembro.

A taxa é de R$ 40 para o candidato que optar por uma inscrição e de R$ 60 para duas. O pagamento pode ser feito até as 20 horas do dia 23 de julho. As inscrições devem ser feitas no site www.institutoconsulplan.org.br.

Acadêmicos de áreas como Informática, Análise de Sistemas, Ciências da Computação, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação, Engenharia da Computação, entre outros, podem se inscrever para dar aulas de programação. Ao contrário das demais disciplinas, para esta não é necessária licenciatura para lecionar, mas é preciso ter concluído pelo menos 25% da graduação.

VAGAS – Por meio do PSS, acontecerá a contratação de professores e pedagogos temporários para trabalhar em escolas da rede estadual, em todo o Paraná, no ano letivo de 2023. Os contratos poderão ser renovados por mais um ano. Há vagas na Educação Básica, para todas as disciplinas da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), e também na Educação Profissional, com áreas de atuação, desde agroindústria até programação, passando por enfermagem, administração, nutrição, logística.

Os requisitos mínimos para cada função e mais detalhes do PSS estão disponíveis no edital, em www.educacao.pr.gov.br/PSS.

INSCRIÇÕES – O processo seletivo será realizado pelo Instituto Consulplan e a inscrição terá duas categorias: Educação Básica e Educação Profissional. O candidato pode optar por fazer uma ou duas inscrições, podendo ser duas na mesma categoria. Será possível se inscrever em apenas um Núcleo Regional de Educação (NRE), com opção por até dois municípios do núcleo (ou área, no caso da Educação Profissional). No NRE Curitiba, setorizado por bairros, o candidato poderá realizar a inscrição em até dois setores.

Para a convocação, em caso de não haver mais candidatos classificados nas listas de um município e existir vaga, o NRE poderá utilizar a ordem de classificação geral do núcleo independentemente da localidade de inscrição. E, caso não haja mais candidatos classificados na lista do NRE, o núcleo poderá utilizar a ordem de classificação geral do Estado.

SELEÇÃO – A seleção dos profissionais será composta por prova objetiva, prova de títulos, prova prática e tempo de serviço. As vagas são de até 40 horas semanais para professor e de 20 horas ou 40 horas semanais para professor pedagogo.

Neste ano a prova prática terá duas etapas: a elaboração de um plano de aula, correspondente ao componente curricular escolhido na inscrição, e um vídeo de 8 a 10 minutos, que mostre a aplicação do plano de aula de forma prática: simulando uma aula com os estudantes. No caso de inscrição para pedagogo ou para professor de Educação Especial, será preciso fazer, em vez do plano de aula, um plano de ação ou um plano de atendimento especializado, respectivamente.

O resultado final do PSS será divulgado em novembro.