Achado: BLOCOS DE CONSTRUÇÃO DA VIDA SÃO ENCONTRADOS PRÓXIMOS DO CENTRO DA VIA LÁCTEA

De acordo com o estudo, publicado na revista Frontiers in Astronomy and Space Sciences, os especialistas mostraram que a química ocorrida no espaço interestelar é capaz de criar de forma eficiente múltiplas nitrilas, que são os principais precursores moleculares do cenário “Mundo de RNA”. Nele o RNA poderia ter tido um papel metabólico e genético na origem da vida.