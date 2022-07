Feminicídio: EX-COMPANHEIRO É SUSPEITO DE TENTAR MATAR MOÇA DE 19 ANOS NO PARANÁ

A polícia procura por um homem, suspeito de atirar contra a ex-companheira em Maringá. Natália Cristina da Silva, de 19 anos, foi atingida por dois tiros, na noite deste domingo (10). O crime ocorreu na Rua Carlos Maurício Duarte, no bairro Conjunto Tarumã.

Natália estava na frente de sua residência quando o ex-companheiro efetuou diversos disparos contra ela. Na sequência o suspeito teria fugido em um Fiat Palio. A vítima foi atendida por uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e em sequência encaminhada ao Hospital Santa Casa.

De acordo com informações do médico Doutor Vinícius Ventura, a moça foi atingida no fêmur, e não corre risco de morte. Várias equipes da Polícia Militar realizaram patrulhamento, mas o suspeito não foi encontrado.

De acordo com a PM, na semana passada, o ex-companheiro foi até a casa da ex e após agredi-la, ele arrastou Natália pelos cabelos, por cerca de 100 metros. Depois desse episódio, a vítima conseguiu na justiça uma medida protetiva, porém, não foi o suficiente para impedir a violência do ex-marido. O caso é investigado pela PCPR.