Oportunidade: AGÊNCIAS DO TRABALHADOR TÊM 11.276 VAGAS ABERTAS NO PARANÁ

Os postos avançados e Agências do Trabalhador do Paraná têm 11.276 vagas de emprego com carteira assinada. Grande parte das oportunidades é para auxiliar na linha de produção, com 2.019 ofertas em todo o Estado.

A Região Metropolitana de Curitiba conta 1.698 vagas abertas, entre elas 107 para auxiliar na linha de produção, 104 para atendente de lanchonete, 100 para atendente de telemarketing e 91 para balconista.

No Interior há oportunidades nas regionais de Toledo (1.610), Cascavel (1.320) e Apucarana (831). Na região de Toledo a maior oferta é para auxiliar de linha de produção (372), mas há vagas, também, para servente de obras (94) e abatedor de aves (86). Em Cascavel a maior quantidade é para auxiliar na linha de produção (134).

Trabalhadores na cultura de laranja e outros cítricos (regional de Umuarama), operadores de máquinas fixas em geral (regional de Maringá), abatedores de aves (Cascavel), abatedores de suínos (Foz do Iguaçu) e costureiros à máquina na confecção em série (Apucarana) também encontram espaço no mercado de trabalho.

ATENDIMENTO – Os interessados em ocupar as vagas disponíveis devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município.

(Da Redação com AEN)